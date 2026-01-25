Senadores demócratas avanzan en bloquea fondos de seguridad para el DHS tras hechos en Minneapolis

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, confirmó este sábado que el Partido Demócrata bloqueará la asignación de recursos adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La decisión surge como respuesta directa a la muerte de un civil durante una operación migratoria en la ciudad de Minneapolis, informó EFE.

La postura de la minoría del Senado sitúa al país ante la posibilidad de un nuevo cierre del Gobierno federal el próximo 31 de enero. En tal sentido, el país funciona con presupuestos provisionales aprobados en noviembre, tras haber superado el cierre administrativo más extenso de su historia entre octubre y noviembre del año pasado. Para evitar una nueva parálisis, el Congreso deberá ratificar los presupuestos antes del próximo viernes.

¿Qué dijo Chuck Schumer?

El senador Schumer detalló en sus redes sociales las condiciones de su bancada respecto a las partidas presupuestarias del DHS y la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

​”Los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)“, apuntó el líder demócrata.

​Schumer argumentó además que la falta de acuerdo se debe a la ausencia de cambios estructurales en la agencia:

​”Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del DHS, pero debido a la negativa de los republicanos a oponerse al presidente (Donald Trump), el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos de ICE”.

Represión crecien en Minneapolis

​La tensión política escaló tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, quien falleció por disparos de agentes federales durante una redada migratoria el sábado, lo que fue el segundo incidente fatal en menos de tres semanas en la ciudad, sumándose a la muerte de Renee Good el pasado 7 de enero.

​”Lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense“, apuntó Schumer.

Las operaciones en Minneapolis se intensificaron en enero por orden del Ejecutivo, tras informes sobre presunta malversación de fondos en guarderías. Actualmente, la presencia de agentes federales en la zona quintuplica al total de la fuerza policial local. Otras figuras del partido, como la senadora Elizabeth Warren, también han confirmado su voto en contra de la financiación del DHS.

