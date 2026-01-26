Shaun White sorprendió a Nueva York con acrobacias en Central Park tras tormenta de nieve (Video)

El triple campeón olímpico de snowboard Shaun White aprovechó la intensa tormenta de nieve que cubrió gran parte de Estados Unidos para ofrecer un espectáculo improvisado en Central Park, donde realizó saltos y piruetas ante la mirada de decenas de transeuntes.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, se observa al exatleta olímpico ejecutar acrobacias sobre una pequeña loma de nieve, incluso saltando por encima de varias personas sentadas en el suelo, mientras el público se formaba para presenciar la exhibición.

White, ganador de tres medallas de oro en la prueba de halfpipe en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006, Vancouver 2010 y Pyeongchang 2018, demostró que mantiene intacta su destreza sobre la tabla. Durante la jornada también realizó mortales hacia adelante y otros trucos que provocaron aplausos y gritos de admiración entre los asistentes.

El exdeportista, considerado el snowboarder más exitoso en la historia de los X Games con un total de 18 medallas, repitió varios saltos ante personas que voluntariamente se sentaron frente a la rampa improvisada para experimentar de cerca la adrenalina del momento.

La actuación de White se produjo en medio de una severa tormenta invernal que afectó a cerca de dos tercios del territorio estadounidense.

