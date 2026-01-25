Jugadores del Celta se hacen virales por fiesta de disfraces parodiando la detención de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro sigue siendo tendencia 22 días después de su detención. En las últimas horas, un grupo de futbolistas del Celta de Vigo de LaLiga de España, se hicieron virales luego de compartir fotos de una fiesta de disfraces en la que parodian el arresto del expresidente.

Después de un partido ante el Rayo Vallecano que acabó con victoria del Celta, el delantero Borja Iglesias celebró su cumpleaños 33 con una temática de disfraces.

Las imágenes, compartidas en la cuenta de Instagram del delantero muestran a jugadores como Marcos Alonso y Óscar Mingueza imitar la detención de Maduro.

Alonso aparece vestido con el conjunto deportivo color gris de la marca Nike, mismo utilizado por Maduro al momento de que Donald Trump publicara su primera foto tras la captura. También, utilizando un bigote de utilería. A su lado se puede ver al exjugador del FC Barcelona, Mingueza, vestido de Policía.

“Cuando le pides a ChatGPT que simule una fiesta de disfraces por tu 33 cumpleaños”, escribió Iglesias en la publicación. Sin embargo, las imágenes no fueron hechas por Inteligencia Artificial y la fiesta de disfraces se llevó a cabo tras la goleada del Celta 3-0 al Rayo Vallecano.

Nicolás Maduro viral en el fútbol español

24 horas después de que las fuerzas del orden de Estados Unidos invadieran Venezuela para arrestar a Maduro, los jugadores del Mallorca saltaron al campo del San Moix antes de su partido contra el Girona, luciendo un conjunto deportivo de la marca Nike y de color gris, mismo utilizado por Maduro.

Este hecho no pasó desapercibido y se hizo viral gracias a un video compartido por el mismo club en sus diferentes redes sociales. En el audiovisual se ve a varios jugadores, incluido el colombiano Johan Mojica, lucir el atuendo que se convirtió en tendencia en las últimas horas.

El conjunto viral de Maduro

El atuendo de color gris que Nicolás Maduro vestía al momento de su detención es un conjunto deportivo de la marca Nike, modelo Tech Fleece, compuesto por suéter y pantalón en tono gris claro con detalles negros.

En varias tiendas de Estados Unidos, el ‘oufit’ se vende por alrededor de $140 dólares. Aunque según reportes, se agotó en la web oficial de Nike y en Amazon poco después de difundirse las imágenes de la detención.

Maduro utilizó dos cambios de ropa el día de su detención. El conjunto Nike lo utilizó desde que llegó al buque USS Iwo Jima. Posteriormente, al llegar a Nueva York y acudir a las oficinas de la DEA, se le vio con un pantalón formal azul marino y una sudadera azul de la marca Origin.

La detención de Nicolás Maduro

El pasado sábado 3 de enero, en horas de la madrugada, Estados Unidos invadió Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. El líder político que ejercía el poder de facto en Venezuela, tenía una recompensa de $50 millones de dólares por supuesto “narcoterrorismo”.

Casi al amanecer, Donald Trump anunció que fuerzas del orden de Estados Unidos lo arrestaron junto a su esposa, Cilia Flores.

Ahora son acusados por una corte del distrito sur de Nueva York de cuatro cargos. A Maduro y Flores se les señala por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína.

También, por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.



