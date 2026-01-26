Un año de la guerra de Trump contra los inmigrantes

Un año después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, millones de familias latinas e inmigrantes viven bajo un asedio virtual, y quienes los defienden son amenazados con acoso, arresto o daño físico que incluso puede resultar en la muerte, como vimos cuando Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre, fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Minneapolis.

En un solo año, hemos visto a nuestro país pasar de una democracia nominalmente regida por la justicia, la ley y la seguridad pública a una autocracia en la que un poder casi ilimitado ha desatado el terror, el castigo y consecuencias devastadoras para millones de personas.

Ante estas amenazas, LatinoJustice ha redoblado sus esfuerzos en litigios y defensa de derechos, al igual que todas nuestras organizaciones pares en derechos civiles y derechos de los inmigrantes. Ha sido más difícil de lo habitual, tanto por la magnitud y la naturaleza de los abusos como por el velo de miedo que se ha extendido sobre todos nuestros partidarios.

Pero tenemos claro que nosotros, y todos nosotros, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestro país vuelva al buen camino. Los ataques contra los inmigrantes y todos aquellos que han sido designados como enemigos —estudiantes, periodistas, funcionarios públicos, manifestantes— amenazan los fundamentos legales y culturales de la pertenencia.

Agentes armados y enmascarados han sido desplegados para detener a personas sin antecedentes penales, simplemente por su apariencia o por exigir rendición de cuentas. Su rastreo indiscriminado ha afectado no solo a los indocumentados, sino también a muchos con estatus legal para vivir y trabajar en Estados Unidos, así como a ciudadanos, incluidos puertorriqueños, que hablan español y tienen la ciudadanía estadounidense por derecho.

Estos agentes no respetan los espacios vitales para la seguridad de la comunidad: escuelas, iglesias, hospitales, distritos comerciales o incluso tribunales de inmigración donde las personas deben asistir a audiencias para regularizar su estatus. Por eso, LatinoJustice y otras organizaciones demandaron al gobierno federal para exigir la divulgación de registros cruciales sobre arrestos en los tribunales de inmigración. No hay espacio seguro ni estatus seguro.

Esta administración ha cancelado los procesos de refugiados, ha prohibido las visas para personas que buscan inmigrar desde 75 países y el Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de personas ha sido revocado o pende de un hilo. Ahora que casi todas las puertas del país se han cerrado, preguntamos a quienes argumentaron que era necesario un sistema de control migratorio más estricto para expulsar a los “criminales” y a quienes no se habían establecido “de la manera correcta”: ¿quién será el próximo en ser etiquetado como no “estadounidense”?

Incluso la ciudadanía por nacimiento ha sido puesta en entredicho, un derecho consagrado en la Constitución. Ningún individuo, ni siquiera un presidente, puede arrebatar ese derecho. LatinoJustice también presentó una demanda al respecto. Estas son características de un gobierno autoritario, que restringe quiénes son considerados “estadounidenses” y quiénes tienen derecho a ciertos derechos.

Por sombrías que parezcan estas circunstancias, aún podemos actuar para devolver el poder al pueblo. Los legisladores, que están para representarnos, pueden y deben ejercer una supervisión efectiva de las agencias de inmigración, rechazar los intentos de militarizar los tribunales de inmigración y proteger la financiación para la defensa de los derechos civiles. Durante décadas, LatinoJustice PRLDEF ha luchado contra los abusos que proliferan bajo estos sistemas represivos. Hemos demandado a departamentos de policía por discriminación racial, impugnado bases de datos de pandillas que conducen a jóvenes a procesos de deportación, defendido leyes que mantienen a las familias unidas y apoyado a quienes enfrentan detención y deportación.

La historia nos enseña que el autoritarismo no llega de repente. Avanza gradualmente, a medida que se les quitan los derechos primero a quienes tienen menos poder. Cuando se niega el debido proceso a un grupo, es más fácil negárselo al siguiente y luego al siguiente, hasta que la pérdida de derechos se vuelve común y nadie está protegido.

Esta administración puede afirmar que está haciendo cumplir la ley, pero la aplicación de la ley sin límites no es justicia; es control. La democracia depende de la rendición de cuentas, la igualdad de protección y el respeto a la dignidad humana. Un año después, las señales de advertencia son claras. El camino a seguir es reafirmar nuestros valores democráticos y detener la propagación del autoritarismo antes de que el daño nos alcance a todos.

Lourdes M. Rosado es la presidenta y asesora legal general de LatinoJustice PRLDEF.