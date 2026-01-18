Cuánto ganó el empleado promedio de Costco en 2025

En un contexto de inflación persistente y salarios presionados, Costco volvió a colocarse en el centro de la conversación laboral en 2025 tras anunciar aumentos salariales y mejoras en beneficios que la distinguen del resto del sector minorista.

Costco confirmó en 2025 un nuevo ajuste en su política salarial que elevó tanto el sueldo mínimo como el ingreso promedio de sus trabajadores en Estados Unidos y Canadá.

La información fue revelada inicialmente por Retail Brew en marzo de ese año, tras declaraciones del director ejecutivo de la compañía, Ron Vachris, a inversionistas.

Salario mínimo y sueldo promedio

De acuerdo con Vachris, Costco estableció un salario mínimo de $20 por hora, mientras que el salario promedio por hora superó los $30, una cifra notablemente superior a la media del comercio minorista.

Además, la empresa anticipó nuevos incrementos salariales programados para 2026 y 2027, lo que refuerza su estrategia de retención de talento.

Aumentos y nuevos beneficios

El director financiero de Costco, Gary Millerchip, explicó que el nuevo acuerdo laboral incluye:

-Un aumento inmediato de $1 por hora para los empleados que ya se encuentran en el tope de la escala salarial.

-Incrementos adicionales de $1 por hora en marzo de 2026 y marzo de 2027.

-Acceso a vacaciones pagadas desde el primer año de trabajo.

-Hasta seis semanas de vacaciones para empleados con 30 años de antigüedad.

Cuánto ganan según el puesto

Un análisis compartido en Reddit, con datos de la plataforma laboral Bandana.com, estimó los ingresos de distintos puestos en tiendas Costco durante 2025:

-Asistentes y surtidores: alrededor de $31 por hora.

-Gerentes: hasta $47.60 por hora, lo que equivale a más de $99,000 anuales.

-Algunos reportes más recientes indican que ciertos gerentes pueden alcanzar hasta $114,000 al año.

El esquema salarial también contempla:

-Pago de 1.5 veces el salario por hora los domingos.

-Aumentos automáticos tras 1,040 horas trabajadas (aproximadamente seis meses a tiempo completo), que inician en $1 por hora y pueden llegar hasta $1.90.

-Bonos anuales tras seis años en la empresa, con un promedio superior a $5,500 por año.

