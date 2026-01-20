5 secretos de las muestras gratis de Costco que debes saber

Las estaciones de muestras gratis son uno de los mayores atractivos de Costco, pero detrás de esos pequeños bocados hay reglas, estrategias y detalles que muchos clientes desconocen.

1) Puedes repetir, pero con moderación

Aunque a muchos les da pena volver por otro vasito, no existe un límite oficial de muestras por persona. Un trabajador de estaciones de degustación explicó que mientras no te lleves una charola completa ni tomes varias cuando hay mucha gente, puedes probar más de una vez.

Eso sí, abusar del sistema –vaciar bandejas o impedir que otros prueben– puede generar miradas incómodas.

Ser amable y respetar el turno suele bastar para volver por una segunda prueba sin problema.

2) Quienes reparten muestras no son empleados de Costco

Las personas que ofrecen degustaciones no trabajan directamente para Costco. Son empleados de Club Demonstration Services (CDS), la empresa encargada de las demostraciones dentro de las tiendas.

CDS es el proveedor preferente de Costco y opera dentro de sus sucursales, por lo que muchos de sus empleados conocen bien los productos.

Aun así, no son quienes surten anaqueles ni preparan los famosos pollos rostizados.

Si no saben responder una pregunta, pueden dirigirte con un empleado de Costco.

3) Los niños pueden necesitar autorización de un adulto

Si compras con niños, es posible que necesiten que un adulto esté presente para recibir la muestra. La razón principal son las alergias.

La política puede variar según la tienda o el gerente, pero algunos empleados señalan que deben ver al padre o tutor antes de entregar la muestra.

Otros indican que basta con que el niño alcance la bandeja. En cualquier caso, la supervisión adulta ayuda a evitar riesgos.

4) Escuchar la explicación es parte del trato

Las muestras no son solo un regalo: buscan impulsar ventas. Por eso, es buena educación quedarse unos segundos a escuchar la breve explicación del producto.

No existe obligación de comprar, y los empleados no ganan comisión, pero sí tienen cuotas de venta y pueden recibir bonos pequeños, de alrededor de $50, si el producto se mueve bien.

Interactuar con ellos facilita su trabajo, incluso cuando el producto es poco común o difícil de vender.

5) Las muestras venden más de lo que imaginas

Probar un producto –incluso uno muy conocido– puede disparar las ventas más que otros anuncios dentro de la tienda.

La razón es psicológica:

-El sabor activa el deseo inmediato, aunque ya conozcas el producto.

-El gesto de ‘regalo’ genera una sensación inconsciente de reciprocidad, que puede terminar en una compra impulsiva.

Costco utiliza esta estrategia porque funciona. Un pequeño bocado puede ser suficiente para que algo termine en el carrito.

