Mega Millions en vivo: resultados y ganadores del martes 27 de enero de 2026

Aquí puedes encontrar todos los resultados del último sorteo de Mega Millions:

Números ganadores:

Numeros: 04-20-38-56-66, Mega Ball: 05

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions debes seleccionar hasta seis números: cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si le atinas a los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, debes comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Te darán una cita para iniciar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Los premios mayores a esa suma, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$285 millones de dólares

Próximo juego:

Viernes 30 de enero