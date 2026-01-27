NYPD dispara a hombre que los amenazó con un cuchillo en una casa de Queens

Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) disparó e hirió a un sujeto, que de acuerdo a lo que señalaron, ataco a los agentes con un cuchillo de cocina en Queens, informaron las autoridades.

El hecho tuvo lugar cerca de las 10:30 de la mañana del lunes luego de que los funcionarios respondiera a una llamada al 911 de un miembro de la familia que decía que un hombre arrojaba vidrios dentro de una casa en Parsons Boulevard, cerca de la 85th Avenue en Briarwood, explicó NYPD.

La policía manifestó que el integrante de la familia dejó entrar a los oficiales en la casa, donde hallaron al sujeto, de 22 años, en la cocina.

“Al ver a los oficiales, el hombre tomó un cuchillo de cocina grande y comenzó a avanzar hacia ellos“, declaró el subjefe Christopher McIntosh del comando del distrito sur de Queens.

Uno de los parientes trató de contener al violento hombre, pero no lo logró, indico McIntosh. Agregó que el sujeto tenía antecedentes de salud mental y que funcionarios le dieron repetidas órdenes de soltar el cuchillo para tratar de calmar la situación, informó Gothamist.

“Los oficiales luego se retiran del área e intentan aislar al individuo cerrando la puerta de vidrio que conducía a la sala de estar”, expresó.

Watch as NYPD executives provide an update on an ongoing investigation in Queens. https://t.co/3iR0iKvhXS — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 26, 2026

La policía señaló que el hombre empujó la puerta y siguió avanzando con el cuchillo, fue entonces en que un agente abrió fuego varias veces, impactándolo en el cuerpo. El sujeto herido fue llevado al Hospital Jamaica y estaba estable luego de pasar por la sala de operaciones.

Se recuperó un cuchillo de cocina en la escena y NYPD dijo que todo el encuentro fue grabado por las cámaras corporales de los agentes.

La División de Investigación de Fuerza de NYPD está investigando el hecho. El delincuente en cuestión no ha sido identificado públicamente.

“El Departamento de Policía de Nueva York está evaluando la situación y estamos comprometidos a mantener informados a los neoyorquinos a medida que sepamos más”, manifestó el alcalde Zohran Mamdani en redes sociales.

