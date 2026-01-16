Pareja desmembrada y arrojada “como basura” en Nueva York: tres sentenciados, incluyendo primo de una víctima

Tres coacusados ​​fueron sentenciados por la muerte y desmembramiento de Malcolm Craig Brown (53) y su esposa Donna R. Conneely (59), una pareja de Yonkers (NY) cuyos restos fueron hallados en una carretera en Long Island en febrero de 2024.

Jeffrey Mackey fue sentenciado a 22 años de prisión, Steven Brown a 5 y Alexis Nieves a 11. La víctima masculina y el acusado Brown eran primos, recordó PIX11 News.

El caso comenzó cuando un alumno que caminaba hacia la escuela descubrió el brazo izquierdo cercenado de un hombre en el extremo este del Southards Pond Park en Babylon el 29 de febrero de 2024. Posteriormente la policía del condado Suffolk encontró más partes de un cuerpo masculino y de una mujer en la misma zona. Días después, el 5 de marzo, se encontraron restos humanos en una zona boscosa frente al número 103 Lakeway Drive en West Babylon, así como en el Bethpage State Park.

Tras la identificación de los cuerpos. Mackey fue acusado de apuñalar repetidamente a Brown hasta matarlo y de atacar a su esposa, quien intentaba intervenir. Conneely fue apuñalada en el cuello y estrangulada por Mackey antes de que Nieves supuestamente la golpeara y apuñalara, según los fiscales.

Mackey y Nieves hablaron en la corte el martes, expresando remordimiento y disculpándose con los familiares suyos que estaban presentes en la audiencia de sentencia. “Realmente desearía que nada de esto hubiera sucedido. Desearía que todavía estuvieran vivos. Desearía no haberlos conocido nunca. Me disculpo con los familiares, desearía que esto nunca hubiera ocurrido”, dijo Mackey.

“Lo siento”, agregó Nieves. El acusado Brown fue acusado de ocultación de un cadáver, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas.

Tras la sentencia, los hermanos de Malcolm Brown hablaron con los medios de comunicación, expresando su decepción por la corta sentencia de su primo. “Desgarrador… Este crimen atroz nos ha conmovido profundamente”, dijo Coreen Bullock, hermana de Brown. “Para nuestro primo, Steven Brown, una condena de cinco años es una burla. ¿Cinco años por matar a dos personas? Perdón, permítanme corregir: por participar en el desmembramiento, descuartizar los cuerpos, deshacerse de ellos como si fueran basura, ¿y solo recibe cinco años por dos personas?”

“El sistema judicial es lamentable”, agregó Charles Williams, el hermano mayor de Brown. “No encuentro palabras para describir lo que esto nos ha hecho… Esto ha destrozado a nuestra familia”.

“Hubo mucha conducta ilegal entre las víctimas y los acusados, lo que en parte fue el impetuoso impulso para los asesinatos”, dijo en 2024 el fiscal de distrito de Suffolk, Ray Tierney, sin establecer un motivo para el doble crimen, indicó Daily News.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. En noviembre Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En septiembre un padre, su esposa y su hijo adulto fueron acusados ​en relación con la muerte y el desmembramiento de un hombre que desapareció en Nueva Jersey y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso. Y en abril de ese año Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.

