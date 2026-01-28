Dave Roberts quiere dirigir a Estados Unidos en Juegos Olímpicos 2028

Dave Roberts, manager de los Dodgers de Los Ángeles y 3 veces campeón de Serie Mundial, afirmó que le gustaría ser el manager de Estados Unidos en béisbol para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Quiero dirigir al equipo olímpico”, declaró Roberts al California Post. “Eso es lo que quiero hacer. En Los Ángeles, quiero dirigir a ese equipo”.

La disciplina, que regresará a los Juegos Olímpicos desde Tokio 2020, se celebrará en el Dodger Stadium, un recinto familiar para Roberts.

“Estudié aquí”, dijo el graduado de UCLA. “Soy el entrenador de los Dodgers”. “Es obvio”.

Dave Roberts representó a Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de 1999, que se disputaron en Winnipeg (Canadá). En ese torneo EE.UU quedó segundo, pero obtuvieron el cupo a los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

Dave Roberts wants to manage Team USA if major league players are allowed to participate in the 2028 Summer Olympic Games, per @dylanohernandez



Dodger Stadium will be the baseball venue for the 2028 Summer Olympics pic.twitter.com/xgs6XvyOO3 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 27, 2026

“En Los Ángeles, quiero dirigir ese equipo”, dijo Roberts. “Nadie es más relevante que yo para eso”.

¿Habrá jugadores de MLB en los Juegos Olímpicos?

A diferencia de otras ediciones, existe la posibilidad de que haya jugadores de las Grandes Ligas en la próxima cita olímpica, que se disputaría durante la mitad de campaña en Las Mayores.

Jugadores como Shohei Ohtani, Bryce Harper, entre otras estrellas, han expresado su deseo de representar al país en los Juegos Olímpicos, uno de los mayores eventos deportivos a nivel mundial.

Aunque para ello, las Grandes Ligas deberían otorgar el permiso para un torneo que tendría que hacer una pausa para permitir a los jugadores estar con sus selecciones.

La medalla de oro de béisbol se disputará del 15 al 20 de julio en la ciudad de Los Ángeles. Rob Manfred, comisionado de la MLB, ha hecho algunos adelantos de lo podría ser la participación de jugadores de Grandes Ligas.

“Creo que la idea de jugar en Los Ángeles en 28, independientemente de los méritos de la posibilidad de seguir participando en los Juegos Olímpicos en otra ubicación, tiene cierto mérito”.

Sigue leyendo:

Lanzador dominicano Freddy Peralta se siente orgulloso de formar parte de los Mets

Aaron Judge, estrella de New York Yankees, protagoniza la portada de MLB The Show 26