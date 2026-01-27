Lanzador dominicano Freddy Peralta se siente orgulloso de formar parte de los Mets

El lanzador derecho nativo de República Dominicana, Freddy Peralta, intuyó siempre que un canje era algo muy posible este invierno y que los New York Mets eran el destino inexorable.

“Trataba de evitarlo, pero no podía porque mi familia y todo el mundo hablaban de eso todo el tiempo”, dijo el as dominicano el martes en un Zoom de presentación con los medios. “Pero siempre tenía la sensación de que iba a los Mets”.

La corazonada de Peralta se hizo realidad el miércoles pasado, cuando los Mets enviaron al lanzador Brandon Sproat y al prospecto Jett Williams a los Milwaukee Brewers a cambio de Peralta y del relevista Tobias Myers.

“Estoy listo para esto”, señaló el derecho de 29 años. “Me siento orgulloso de estar aquí y formar parte de los Mets. Es un mercado diferente, una ciudad diferente”.

Freddy Peralta was asked if he's thought about a contract extension:



"I just got here. I think that I've got to… share time with my teammates, think about different ideas, learn about everybody, coaches, the organization in general, and then we can see." pic.twitter.com/oZKbyyNUQs — SNY Mets (@SNY_Mets) January 27, 2026

Emocionado de llegar a los Mets

En la videoconferencia expuso: “Mucho más fanáticos, mucha más gente mirando. Pero, siendo sincero, me gusta la competencia que voy a tener. Llevaba años pensando en lo que significa ser parte de un equipo de un gran mercado. Me emociona llegar a este equipo”.

El acuerdo reunió a Peralta con David Stearns, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets y exgerente general de los Brewers.

El 9 de diciembre de 2015, cuando era ejecutivo de Milwaukee, Stearns realizó una de sus transacciones más trascendentales: adquirió a Peralta, entonces un joven de 19 años que no había lanzado por encima del nivel más bajo de las menores con la organización de los Seattle Mariners, a cambio de Adam Lind, un veterano primera base/bateador designado.

“Sabía que algo iba a suceder y fue un poco difícil al mismo tiempo. Fue un choque de emociones porque pasé toda mi carrera en Milwaukee y dejo muchos grandes recuerdos allí y en donde me trataron excelente”, manifestó Peralta. “Pero esto es un negocio y cualquier cosa puede pasar”.

Peralta contó que tenía 11 años cuando acudió a su primer estadio de Grandes Ligas. Añadió que atesora las fotos de la experiencia. La misma fue en el Shea Stadium, que el hogar de los Mets hasta que en 2009 abrieron las puertas del Citi Field.

Freddy Peralta on growing up a Mets fan —



"Ever since I was a little kid I was a Mets fan. I have photos from when I was 11 years old going to my first big league game. I remember back then with players like Pedro Martinez & Jose Reyes all of them. It is a dream come true and… pic.twitter.com/GrG2EK0Lhf — The Mets Chef (@MetsBeHonest) January 27, 2026

