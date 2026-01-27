Aaron Judge, estrella de New York Yankees, protagoniza la portada de MLB The Show 26

El jardinero de los New York Yankees, Aaron Judge, estará en la portada de MLB The Show 2026, por segunda vez en su carrera de Grandes Ligas.

Judge fue anunciado el martes como el atleta de portada de MLB The Show 26. Es la segunda vez que la superestrella de los Yankees y reinante JMV de la Liga Americana aparece en la careta del videojuego; Judge también fue la imagen de MLB The Show 2018.

Aaron Judge es apenas el segundo jugador en la historia del juego en aparecer en la portada más de una vez. Joe Mauer es el otro. El exreceptor de los Mellizos y miembro del Salón de la Fama estuvo en la portada en ediciones consecutivas en el 2010 y el 2011.

MLB The Show 26 será inaugurado el 17 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series X y S y Nintendo Switch. El acceso anticipado para los fans que adquieran la Edición Digital De Lujo del juego comienza el 13 de marzo.

Las preventas tanto para la Edición Estándar como para la Edición Digital De Lujo abren el 3 de febrero a las 11 a.m. ET en TheShow.com, tiendas de plataformas de juegos y minoristas participantes.

Histórico nombramiento

La portada de MLB The Show 26 muestra a Judge tanto con su uniforme a rayas de los Yankees como con el uniforme del Team USA. Judge es el capitán de los Estados Unidos para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Ésta es la primera vez que MLB The Show presenta a un jugador con la camiseta de su país.

En MLB The Show 26, el torneo del Clásico Mundial de Béisbol también regresará al modo Diamond Dynasty dentro del juego. Los fans deben estar atentos para más detalles próximamente.

Cuando Aaron Judge apareció por primera vez en la portada de MLB The Show en el 2018, acababa de irrumpir en escena como novato en el 2017, cuando estableció un récord para novatos en ese entonces con 52 jonrones y ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana.

En los ocho años transcurridos desde entonces, Judge se ha colocado en una trayectoria hacia el Salón de la Fama como tres veces JMV, siete veces convocado al Juego de Estrellas, cinco veces ganador del Bate de Plata y tres veces campeón de jonrones, incluida su histórica temporada en el 2022, cuando estableció el récord de la Liga Americana con 62 cuadrangulares.

Ahora, Aaron Judge está de vuelta en la portada de MLB The Show tras su tercera temporada de JMV en el 2025, cuando empalmó 53 vuelacercas y ganó su primer título de bateo con un promedio de .331.

