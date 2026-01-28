Empleo en escuelas de NYC: buscan Agente de Seguridad Escolar y pagan $39,206

La ciudad de Nueva York abrió una nueva convocatoria de empleo para reforzar la seguridad en sus escuelas públicas. El puesto de Agente de Seguridad Escolar ofrece salario fijo, beneficios municipales y oportunidades de crecimiento, con un proceso de selección ya en marcha.

El Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS, por sus siglas en inglés) informó que está abierto el registro para el examen civil del puesto School Safety Agent, una posición clave dentro del sistema educativo de la ciudad.

Las solicitudes se aceptan desde ya hasta el 3 de febrero de 2026, según el aviso oficial de examen.

¿Cuánto pagan?

El salario inicial para este puesto es de $39,206 al año. De acuerdo con la convocatoria, los agentes reciben aumentos salariales progresivos que pueden llevar el sueldo hasta $56,508 anuales tras completar cinco años de servicio.

Estas cifras están sujetas a ajustes contractuales.

¿Qué hace un Agente de Seguridad Escolar?

Entre las funciones principales se encuentran patrullar edificios escolares y áreas aledañas, controlar accesos, identificar y retirar personas no autorizadas, responder a emergencias médicas o de seguridad, monitorear cámaras, elaborar reportes y colaborar en la prevención de incidentes dentro de las escuelas.

El puesto también puede requerir intervenir en conflictos y testificar en audiencias administrativas o en tribunales.

Requisitos para aplicar

Para presentar el examen se necesita contar con diploma de preparatoria o su equivalente.

Al momento de la contratación, los aspirantes deben cumplir con requisitos adicionales, entre ellos:

–Tener 21 años o más

–Ser ciudadano estadounidense

–Residir en Nueva York (con posibles excepciones tras dos años de servicio)

–Aprobar verificación de antecedentes, prueba física, examen médico y psicológico, y prueba antidrogas

–Demostrar dominio del idioma inglés

Examen y costos

El examen será de opción múltiple y está programado para iniciar a partir del 23 de marzo de 2026.

La cuota de solicitud es de $54, aunque veteranos, personas desempleadas y quienes reciben asistencia pública o SSI pueden calificar para una exención del pago.

Además, se cobra un cargo administrativo de $75 por toma de huellas durante el proceso de investigación previo a la contratación.

Horarios y condiciones laborales

Los Agentes de Seguridad Escolar pueden ser asignados a turnos variables, incluyendo noches, fines de semana y días festivos.

El trabajo implica actividad física constante y la capacidad de desenvolverse en entornos concurridos y potencialmente estresantes, especialmente durante situaciones de emergencia.

La ciudad destacó que este empleo forma parte del sistema de servicio civil y ofrece estabilidad laboral, además de ser una vía de acceso a otros puestos dentro del gobierno municipal.

