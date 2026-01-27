10 empleos con sueldos de hasta $116,000 al año y que necesitan trabajadores

La falta de personal calificado en distintos sectores de la economía de Estados Unidos está impulsando la demanda de profesionales en puestos bien pagados. De acuerdo con datos del mercado laboral y proyecciones oficiales, existen empleos que ofrecen salarios de seis cifras, estabilidad y buenas oportunidades de crecimiento, pero que hoy enfrentan escasez de trabajadores.

A continuación, una lista de 10 empleos con sueldos de hasta $116,000 al año –y en muchos casos superiores–, donde las empresas buscan cubrir vacantes de forma urgente.

1. Gerentes de producción industrial

–Salario anual promedio: $121,440

Estos profesionales supervisan las operaciones de manufactura, incluyendo personal, horarios y control de calidad. Su alto sueldo se debe a que cualquier error operativo puede generar pérdidas millonarias.

Aunque suele pedirse licenciatura y experiencia, en zonas rurales algunas empresas priorizan la trayectoria laboral. Se espera una demanda constante por automatización y jubilaciones.

2. Ingenieros de ventas

–Salario anual promedio: $121,520

Se encargan de vender productos complejos explicando su funcionamiento técnico. Son comunes en sectores como software, manufactura y equipos industriales. Combinan habilidades técnicas con trato al cliente.

Aunque el título suene a ventas, el enfoque es resolver problemas. La demanda crece por el aumento de productos personalizados y tecnológicos.

3. Actuarios

–Salario anual promedio: $125,770

Utilizan matemáticas y estadística para medir riesgos financieros, principalmente en seguros y finanzas. Requieren aprobar exámenes exigentes, lo que reduce la competencia y mantiene altos salarios.

Tienen bajo desempleo y fuerte estabilidad laboral. La demanda crece en salud, cambio climático y planeación financiera.

4. Gerentes de compensaciones y beneficios

–Salario anual promedio: $140,360

Diseñan salarios, bonos y paquetes de beneficios para empleados. Aunque es un rol de recursos humanos, su impacto en contratación y retención es clave, por lo que las empresas pagan bien.

Se requiere licenciatura y experiencia en RR. HH. o finanzas. La demanda se mantiene firme en mercados laborales competitivos.

5. Gerentes de compras

–Salario anual promedio: $136,380

Negocian contratos, gestionan proveedores y controlan gastos. Tras los problemas en cadenas de suministro, este puesto se volvió estratégico. Un buen gerente puede ahorrar millones a una empresa.

Aunque el crecimiento general es moderado, hay alta demanda de perfiles con experiencia en reducción de costos y riesgos.

6. Gerentes de arquitectura e ingeniería

–Salario anual promedio: $167,740

Dirigen equipos que trabajan en infraestructura, construcción y diseño de productos. Combinan conocimientos técnicos, liderazgo y presupuestos. La demanda aumenta por grandes proyectos y jubilación de trabajadores experimentados.

Se requiere licenciatura y varios años de experiencia.

7. Gerentes de ciencias naturales

–Salario anual promedio: $161,180

Supervisan científicos en laboratorios, centros de investigación y plantas de producción. Aseguran que los proyectos cumplan normas y presupuestos. Suelen requerir posgrados, lo que limita el número de candidatos.

Son clave en farmacéutica, energía, medio ambiente y biotecnología.

8. Gerentes de seguridad informática

–Salario anual promedio: $171,200

Protegen a las organizaciones de ataques cibernéticos y filtraciones de datos. Aunque el área suene técnica, el rol gerencial se enfoca en estrategia, políticas y cumplimiento.

La demanda se dispara por el aumento de ciberataques y la escasez de líderes calificados.

9. Gerentes de instalaciones

–Salario anual promedio: $102,340

Administran el funcionamiento de edificios, mantenimiento, seguridad y planeación a largo plazo. Su trabajo suele pasar desapercibido hasta que algo falla. Hospitales, universidades y corporativos grandes pagan sueldos de seis cifras.

La demanda es constante por el envejecimiento de edificios y nuevas normas de sostenibilidad.

10. Gerentes financieros

–Salario anual promedio: $161,700

Supervisan presupuestos, proyecciones y planeación financiera. Sus decisiones influyen directamente en la rentabilidad y el riesgo de las empresas. Requieren licenciatura y amplia experiencia.

Se espera un crecimiento mayor al promedio por la creciente dependencia del análisis financiero para decisiones estratégicas.

