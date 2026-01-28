LaLiga ofrece 50 euros a quienes denuncien emisiones piratas de fútbol en locales

LaLiga de España puso en marcha un programa de incentivos que contempla una gratificación de 50 euros para los usuarios que presenten denuncias válidas contra establecimientos del sector de hoteles, restaurantes y cafeterías que retransmitan partidos de forma ilegal.

Según explicó LaLiga en un comunicado, la iniciativa persigue un doble objetivo: proteger a los locales que cuentan con licencias legales para emitir fútbol y fomentar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales.

¿Cómo funciona la denuncia?

Para canalizar estas alertas, la organización habilitó un Canal de Denuncias oficial, accesible desde dispositivos móviles, a través del cual se evaluarán las pruebas aportadas por los ciudadanos. La compensación económica se otorgará únicamente en los casos en que la denuncia cumpla con los criterios establecidos y resulte efectiva.

Además, la entidad recordó que existen señales visibles para identificar una posible emisión fraudulenta. Durante la retransmisión, si en la esquina de la pantalla no aparece ninguna letra, el contenido podría ser ilegal.

En los bares debe figurar una “B”, mientras que en las casas de apuestas debe mostrarse una “A”. La ausencia de estas marcas indica que el establecimiento no está autorizado para emitir los partidos.

