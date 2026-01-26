Ataque armado en campo de fútbol deja 11 muertos en México

Tras un partido de fútbol amateur, la tragedia se apersonó en un campo en México. Hombres armados perpetraron un ataque contra los asistentes que se encontraban dentro del campo y dejaron un saldo de 11 personas muertes y al menos 12 heridas.

El ataque ocurrió en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas, ubicadas en la comunidad de Lomas de Flores, en Salamanca, Guanajuato, uno de los estados más violentos del país, con fuerte presencia del crimen organizado.

De acuerdo con la versión otorgada por las autoridades, un comando llegó en dos camionetas, descendieron varios hombres armados y abrieron fuego de manera indiscriminada contra jugadores y asistentes.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 de la tarde, hora local. De acuerdo con el alcalde César Prieto, se trataba de un campo de fútbol barrial de la comunidad de Salamanca, donde habitan alrededor de 160,000 personas.

“Se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario”, dijo la municipalidad en un comunicado.

“Asimismo, 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y se encuentran recibiendo atención médica”, añadieron.

En Guanajuato operan principalmente el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México.

Antes del ataque en el campo de fútbol, las autoridades encontraron el pasado sábado en la noche cuatro bolsas con restos humanos.

El caso ya escaló a lo más alto de la política y la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se están adelantando las gestiones para dar con los autores del ataque armado.

“El gobierno de México, a través de su gabinete, está en coordinación con la gobernadora y la Fiscalía de Guanajuato para poder dar con los responsables del ataque armado”, dijo Sheinbaum en su programa matutino.

Por su parte, en un comunicado la Fiscalía del estado de Guanajuato confirmó el número de fallecidos y heridos. Asimismo, repudiaron los hechos y afirmaron estar trabajando para esclarecer lo sucedido.

Este ataque ocurre a menos de seis meses para que México albergue el Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Las cifras de violencia y asesinatos son uno de los problemas del país en materia de seguridad.



