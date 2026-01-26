MLS anuncia alianza con Polymarket como socio oficial del mercado de predicciones

La Major League Soccer (MLS) informó este lunes que alcanzó un acuerdo de carácter plurianual con Polymarket, la mayor plataforma de mercados de predicción a nivel mundial, en un contexto marcado por las crecientes preocupaciones en torno a las apuestas dentro del deporte profesional en Estados Unidos.

Según detalló la liga en un comunicado oficial, la alianza convertirá a Polymarket en socio oficial y exclusivo del mercado de predicciones para las competiciones de la MLS, el MLS All-Star Game, la MLS Cup y la Leagues Cup.

La MLS explicó que esta asociación apunta a potenciar la experiencia de los aficionados durante los partidos en vivo, así como a incrementar la interacción a través de la denominada “segunda pantalla”, vinculada al consumo digital y en tiempo real de los encuentros.

Polymarket se ha posicionado como uno de los referentes de los mercados de predicción, un fenómeno en expansión en Estados Unidos que funciona como termómetro social y permite realizar apuestas con criptomonedas sobre una amplia variedad de eventos, desde resultados deportivos hasta indicadores económicos como la inflación.

La MLS subrayó que el acuerdo con Polymarket contempla mecanismos de protección para salvaguardar la integridad de sus competiciones, incluyendo el monitoreo independiente de actividades comerciales y una estrecha colaboración en los mercados vinculados a la MLS y la Leagues Cup.

Sigue leyendo:

·Ataque armado en campo de fútbol deja 11 muertos en México

·Dirigente de federación alemana de fútbol propone boicot al Mundial 2026 por culpa de Donald Trump

·México anuncia “Mundialitos” en todo el país como antesala al Mundial 2026