Nombran a nuevo gerente de remediación de Rikers Island, un exagente de la CIA

El nuevo gerente de remediación de Rikers Island tendrá la autoridad incluso más allá de la del comisionado de correcciones de la ciudad para impulsar reformas, en un nombramiento que marca uno de los pasos más provocadores hasta ahora en una década de supervisión federal del complejo carcelario con problemas.

Nicholas Deml, exagente de la CIA, asumió el cargo con elogios: los defensores de los presos en Vermont, donde se desempeñó como comisionado del Departamento de Correcciones del estado de 2021 a 2025, lo describieron como transparente y directo.

Algunos reformistas de la ciudad de Nueva York dieron a conocer su optimismo respecto a Deml, pero dijeron que su nombre no había circulado ampliamente dentro de los círculos reformistas de Rikers antes de su anuncio.

Asimismo, advierten que los esfuerzos previos para reformar Rikers han fracasado, y cualquier impulso para un cambio rápido y amplio por parte de Deml dependerá de la aceptación de la ciudad.

Pese a los años de monitoreo, un tribunal federal ha determinado en repetidas ocasiones que la violencia, la mala conducta del personal y las fallas sistémicas siguen siendo peligrosamente altas.

Una biografía adjunta a la orden de la jueza de distrito, Laura Taylor Swain, que nombra a Deml lo describe como un “líder de pensamiento nacional sobre liderazgo penitenciario”.

Llega al cargo desde fuera del ámbito político de la ciudad de Nueva York. En Vermont, supervisó un sistema mucho más pequeño de cárceles del estado. Antes de eso, laboró como oficial de operaciones en la CIA y como asistente del senador de Illinois Richard Durbin en el Comité Judicial del Senado.

La jueza dio a la ciudad y a Deml 21 días para entregar un informe que describa la compensación del gerente, la dotación de personal y el presupuesto preliminar.

BREAKING: Federal Judge Laura Swain today appointed Nicholas Deml to serve as the Rikers receiver. Deml, the former commissioner of the Vermont Department of Corrections, will soon have serious power over how the city's jails are run. pic.twitter.com/Wi0nVTAgul — Jacob Kaye (@Jacob_Kaye_) January 27, 2026

Por su lado, el alcalde Zohran Mamdani todavía no ha nombrado a su comisionado de correcciones, pero el representante Joe Calvello dijo que el demócrata “espera trabajar en estrecha colaboración con el nuevo gerente de remediación para mejorar las condiciones en Rikers Island”.

La designación de Deml llega en un momento de gran incertidumbre para Rikers. Los líderes de la ciudad habían votado a favor de cerrar el complejo carcelario y abrir nuevas instalaciones en los distritos para 2027. Pero es casi seguro que no cumplirán con ese plazo, ya que la anterior administración municipal ralentizo la transición.

En este sentido, un monitor federal publicó su vigésimo informe sobre Rikers a inicios de enero, hallando que las “malas prácticas operativas y de seguridad” habían contribuido a al menos una docena de muertes bajo custodia en 202 y que “el esfuerzo de reforma continúa progresando a un ritmo glacial”.

La decisión de nombrar un gerente de remediación en primer lugar surge de lo que la jueza Swain describió como una crisis de cumplimiento, informó Gothamist.

En fallos recientes, encontró a la ciudad en desacato civil por no llevar a cabo reformas de seguridad fundamentales, advirtiendo a la vez que las condiciones en Rikers no habían mejorado en la década transcurrida desde que los líderes prometieron cambios radicales.

Para Swain, la nominación marca un intento final de forzar el cambio sin llegar a despojar a la ciudad del control sobre sus cárceles por completo, lo que la jueza ha señalado que podría suceder si el exagente de la CIA fallara.

“Ya era hora”, manifestó la concejal Tiffany Cabán. “Rikers Island lleva muchísimo tiempo sumida en una crisis humanitaria”.

En un comunicado conjunto, Mary Lynne Werlwas, directora del Proyecto de Derechos de los Prisioneros de la Sociedad de Asistencia Legal y Debbie Greenberger, socia de Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP, aplaudieron la selección de Swain.

Describieron a Deml como “un líder con fortaleza, compasión y perspicacia política” y expresaron que su “diversidad de antecedentes tiene el potencial de ser una tremenda fortaleza”.

Otros, no obstante, alertaron que Rikers Island ya había aceptado reformadores antes y que el éxito de Deml dependerá de si los cambios perduran más que su mandato.

“Un síndico no es una varita mágica”, apuntó Hernandez Stroud, investigador principal del Centro Brennan para la Justicia, quien desde hace tiempo apoya por despojar a la ciudad de su control sobre Rikers. “El éxito de cualquier síndico depende de la aceptación del gobierno”.

Stroud explicó que la independencia de Deml del Ayuntamiento y sus poderes únicos bajo la autoridad de la jueza podrían ser activos, si está dispuesto a usarlos.

“Eso es lo que realmente distingue a un síndico de un funcionario político”, señaló. “No están agobiados por la política”.

No obstante, esa independencia tiene algunos límites y muchas intervenciones han fracasado una vez terminada la supervisión judicial.

“Una vez finalizada la administración judicial, será responsabilidad exclusiva del gobierno sostener ese progreso de manera proactiva”, afirmó Stroud.

