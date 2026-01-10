Zohran Mamdani limita la vigilancia federal al Tren de Aragua en Rikers Island tras eliminar orden de Eric Adams

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, canceló una orden que permitía a agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional vigilar a pandillas violentas, incluido el grupo venezolano Tren de Aragua, dentro de la cárcel de Rikers Island.

La medida, conocida como Orden Ejecutiva 50, fue revocada por Mamdani el primer día de su mandato, publicó The New York Post.

Eso, como parte de una directiva para dejar sin efecto todas las órdenes ejecutivas emitidas por su predecesor, el exalcalde Eric Adams, entre el 26 de septiembre y el 31 de diciembre.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: Yuki Iwamura / AP

La orden anulada había dado a las agencias federales la capacidad de monitorear a los pandilleros dentro de Rikers, una cárcel de la ciudad de Nueva York.

Funcionarios federales expresaron preocupación de que su revocación pueda dificultar la supervisión de estas bandas y permitirles reforzar sus comunicaciones y actividades desde el interior.

Según una fuente federal citada por el medio neoyorquino, el Tren de Aragua utiliza guardias corruptos, internos que han sido liberados y visitantes para intercambiar mensajes dentro y fuera de la prisión.

Este patrón de comunicación más sólido es una de las razones por las que las autoridades estaban enfocadas en mantener el monitoreo.

La fuente también destacó la proximidad del líder de la pandilla a su base internacional.

Por primera vez, miembros de Tren de Aragua en Estados Unidos están a solo unas 15 millas de su supuesto cabecilla Nicolás Maduro, quien se encuentra bajo custodia federal en Brooklyn, indicó el Post.

Críticos de la decisión sostienen que esta revocación se produce en un momento en que la vigilancia debe reforzarse, y temen que la medida reduzca los recursos disponibles para controlar a estas organizaciones dentro del sistema penitenciario.

El control casi absoluto del Tren de Aragua en cárcel de Venezuela

En Venezuela, Tren de Aragua surgió como una banda carcelaria que se consolidó dentro de la penitenciaría de Tocorón, en el estado de Aragua, donde su jefe Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, impuso un control casi absoluto del penal y de sus negocios criminales.

Desde ese centro de detención, Guerrero y sus lugartenientes organizaron y dirigieron actividades delictivas dentro y fuera de la prisión, aprovechando la falta de control estatal y la influencia de los líderes criminales en cárceles venezolanas o pranes.

La pandilla ejercía extorsión, secuestros, tráfico de drogas y trata de personas, y logró extender su red a zonas urbanas y fronterizas del país antes de convertirse en una organización transnacional con células en varios países de América Latina.

