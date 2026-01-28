¿Por qué Bill Belichick no entrará al Salón de la Fama NFL en su primer año?

Bill Belichick no entrará al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad luego de no alcanzar los votos necesarios.

Belichick aparecía como el gran favorito para ser parte del recinto de los inmortales de este deporte gracias a los ocho Super Bowls que ganó a lo largo de su carrera. Dos títulos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como entrenador en jefe de los New England Patriots, en nueve apariciones.

El galardonado entrenador se quedó fuera porque no alcanzó los 40 votos necesarios para convertirse en un nuevo miembro, según reportes de ESPN y The Athletic.

Los nuevos integrantes de la clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional serán dados a conocer el próximo 5 de febrero durante la ceremonia ‘NFL Honors’.

Bill Belichick, the 8-time Super Bowl-winning HC, is not a first-ballot Hall of Famer, per @SethWickersham and @DVNJr. Belichick fell short of the 40 out of 50 votes needed for induction to the Pro Football Hall of Fame in his first year of eligibility.https://t.co/ooJutI0C0Q — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 27, 2026

Bill Belichick y su gran carrera en la NFL

Los méritos de Belichick para ver su busto de bronce en el salón de Canton, Ohio, parecían irrebatibles, ya que además de sus ocho Super Bowls, dejó marcas que parecen inalcanzables.

Sumó nueve campeonatos de conferencia, 17 títulos divisionales, 11 de ellos consecutivos; obtuvo 333 triunfos y 178 derrotas en campaña regular y playoffs, marca sólo superada por Don Shula, miembro del Salón de la Fama, que obtuvo 347.

Belichick figuraba entre los finalistas junto a Robert Kraft, propietario de los Patriots, junto al que forjó la dinastía más ganadora de la liga, pero con quien mostró un marcado antagonismo desde que dejó a New England en el 2024.

Estrellas de la NFL reaccionan ante polémica del Salón de la Fama

La noticia sorprendió a varias estrellas de la NFL. Patrick Mahomes, mariscal de campo tres veces campeón con los Kansas City Chiefs, dijo que no se explicaba esta decisión.

“Es una locura; ni siquiera entiendo cómo esto puede ser posible”, escribió el pasador en sus redes sociales.

Opinión que compartió el ya retirado JJ Watt, considerado uno de los mejores alas defensivas de la liga.

“No puedo estar leyendo bien. Tiene que ser una imitación del Salón de la Fama, no puede ser el verdad. No existe un mundo en el que Bill Belichick no deba ser incluido en el Salón de la Fama de l NFL en su primera elección”, afirmó Watt.

Sigue leyendo:

Buffalo Bills anuncian a Joe Brady como su nuevo entrenador en jefe

Estas son las mejores ciudades de EE.UU. para ver el Super Bowl XL