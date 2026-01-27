Buffalo Bills anuncian a Joe Brady como su nuevo entrenador en jefe

Los Bills encontraron a su nuevo Head Coach en casa y es que días después de anunciar la salida de Sean McDermott, el conjunto de Buffalo anunció este martes que llegaron a un acuerdo con el que hasta ahora era su coordinador ofensivo, Joe Brady para convertirlo en su entrenador en jefe de manera definitiva.

Los Bills comunicaron que tras una serie de conversaciones con el ex coordinador ofensivo del equipo y quien también se ha desempeñado como entrenador de quarterbacks, se determinó que el propio Brady tome las riendas del equipo con un contrato por los próximos cinco años.

Una decisión clave que parece haber influido en la decisión es la relación de Joe Brady con Josh Allen, quien estuvo presente en las entrevistas que se llevaron a cabo por parte de la dirigencia para encontrar al reemplazo de McDermott.

Y es que con Brady como coordinador ofensivo, Allen encontró su mejor versión en 2024 y 2025, lo cual lo llevó en la primera de estas dos temporadas a ser nombrado el MVP de la NFL y lucha actualmente junto a otros quarterbacks como Josh Allen y Matthew Stafford por ese mismo distintivo.

Origen de su ascenso

Joe Brady saltó a la conversación nacional durante la histórica campaña de 2019 con Louisiana State University, donde tuvo un papel protagónico como coordinador del juego aéreo y entrenador de receptores. Su sello fue inmediato.

Con un estilo fresco, atrevido y cerebral, ayudó a orquestar una ofensiva que no solo arrasó con cuanto rival se le puso enfrente, sino que dejó una huella imborrable en la memoria del football colegial.

Aquella temporada compartió libreta y visión con futuros astros de la NFL como Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Justin Jefferson.

Más que un técnico con buen libreto, Joe Brady se mostró como un arquitecto del caos controlado: trazó rutas que desarmaban defensas, incorporó conceptos innovadores y se lanzó sin miedo al juego profundo. La NFL, claro, no tardó en tomar nota.

Del college a los emparrillados profesionales

Tras su etapa dorada en LSU, Joe Brady dio el salto a la NFL como coordinador ofensivo de los Carolina Panthers.

Fueron apenas dos temporadas, pero bastaron para confirmar lo que muchos ya intuían: que detrás de su juventud había una de las mentes ofensivas más prometedoras de su generación.

Esa experiencia lo llevó a Buffalo, primero como entrenador de quarterbacks.

En ese rol, entre 2021 y 2022, empezó a construir una relación clave con Josh Allen y a familiarizarse con la estructura del equipo. Lo que vino después fue una escalada natural.

