Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este miércoles 28 de enero

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 28 de enero.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 16 grados Fahrenheit (-9ºC) de máxima y los 3 grados Fahrenheit (-16ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 3ºF (-16ºC) de máxima y 3ºF (-16ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 3 durante la primera mitad de la jornada y del 1 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos cielos sin nubes.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 12.43 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:07 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:01 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén cielos despejados. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 14 grados Fahrenheit (-10 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 7 (-14ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 55% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima