Santi Giménez cuenta cómo evoluciona su lesión en el tobillo de cara al Mundial 2026

Santi Giménez sigue recuperándose de la lesión en su tobillo y cuenta cómo va su evolución y también cómo se originó con la selección de México en la Copa Oro.

Giménez contó, durante una entrevista con ESPN, que ya espera jugar en algunas semanas y ha pasado de sufrir dolor al estar sobre la cancha.

“Ha sido difícil porque hubo semanas en las que jugaba con dolor. La lesión empeoraba cada vez más. Necesitaba parar, pero ahora solo quiero centrarme en el presente y el futuro, y no en el pasado. Estoy motivado porque me estoy recuperando bien y espero poder volver a jugar en unas semanas”, comentó el mexicano.

El mexicano comentó que tuvo que decidir sobre la operación con la temporada en el AC Milan en curso y el Mundial 2026 con México cerca, pero cree que fue la mejor decisión.

“Era una temporada importante con el Milan y luego venía el Mundial, así que fue una decisión difícil. Pero al final, ahora que ha pasado un mes desde la operación, puedo decir que fue la mejor decisión”, señaló.

Santi Giménez y la amistad – rivalidad con Pulisic

El delantero mexicano también habló sobre su rivalidad y amistad con Christian Pulisic que también ha llegado a crear debate en el plantel del AC Milan.

“Siempre hablamos de esto en el vestuario. Nos gastan bromas o nos preguntan: “¿Quién es mejor, Estados Unidos o México?”. Yo digo México, Pulisic dice Estados Unidos y se arma una discusión en el vestuario, ¡pero todo con cariño al final!

“Si jugamos un partido [con nuestras selecciones], somos enemigos, somos rivales. Pero en el vestuario, es uno de mis mejores amigos. Siempre estamos juntos, y espero que, si no juega contra México, le vaya bien. Pero si juega contra México, ¡por supuesto que si tengo que “matarlo”, lo haré!”, expresó.

