Donald Trump colgó foto con Cristiano Ronaldo en una pared de la Casa Blanca

Uno de los momentos icónicos del 2025 fue la visita de Cristiano Ronaldo a Donald Trump en Washington. El pasado martes se conoció que el mandatario republicano colgó en una de las paredes de la Casa Blanca una fotografía de aquella visita del astro luso.

David Alandete, corresponsal español del Diario ABC para la Casa Blanca, fue el encargado de revelar la imagen y compartir la noticia en redes sociales. La foto elegida por Trump se ve en lo que parece ser una de las paredes del Despacho Oval.

En la imagen aparece Trump junto a CR7 conversando en la Oficina Oval mientras el futbolista europeo sostiene una especie de placa a la que mira con curiosidad.

El momento de Trump y Ronaldo aparece en medio de otras dos fotografías y al lado de un cuadro de la personificación alegórica de la Libertad (conocida históricamente como Columbia). En las otras dos imágenes aparece Donald Trump en eventos militares y diplomáticos,

Es oficial: Donald Trump ha colgado una foto de @Cristiano en la Casa Blanca #CR7 pic.twitter.com/hoP6PDriGA — David Alandete (@alandete) January 27, 2026

Trump y Cristiano se reunieron el pasado 18 de noviembre de 2025 en la Casa Blanca, durante una cena de gala organizada por el republicano y que coincidió con la visita del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmán.

Ronaldo llegó a la Casa Blanca siendo parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita. La reunión con Trump se dio el martes en la tarde, antes de la cena en el Salón Este. No obstante, se hizo oficial el miércoles.

El encuentro entre Ronaldo y Trump se dio semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.

No es la primera vez que CR7 habla de Trump. A mediados de junio, ‘El Bicho’ le regaló al mandatario un jersey firmado de la selección de Portugal.

La playera llegó a las manos de Trump gracias al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien se la entregó el marco de la Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.



