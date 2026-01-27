Exfutbolista Giuseppe Rossi ofrece disculpas tras ola de críticas por apoyar a ICE

En medio de la conmoción que vive Estados Unidos por el clima antimigrante el exfutbolista Giuseppe Rossi salió a apagar el incendio que él mismo encendió, luego recibir una avalancha de críticas por defender indirectamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Toda la polémica empezó en redes sociales, específicamente en X, cuando el exdelantero respondió a un post del gobernador de Minnesota, Tim Walz, en el que repudiaba la violencia de los operativos de ICE en la ciudad que cobraron la vida de dos ciudadanos.

“Creen que pueden provocarnos para que abandonemos nuestros valores. Se equivocan. Mantendremos la paz. Garantizaremos la justicia para nuestros vecinos. Y veremos terminar esta ocupación”, fue el comentario de Walz al que Rossi contestó.

Rossi, que nació en Nueva Jersey, respondió con una crítica a Walz que fue interpretada por los internautas como una decena a ultranza a los agentes de ICE. “¿Valores? ¿Paz? Aprende qué significan las palabras ‘protesta pacífica’ antes de tuitear”, rebatió.

🇺🇸Giuseppe Rossi, exdelantero italiano y ciudadano estadounidense, defendió la violencia de ICE, que ayer mató a tiros a un ciudadano de Mineapolis. Comentó una publicación del gobernador de Tim Watz, que repudiaba los hechos y realizó distintos comentarios en la red X. pic.twitter.com/3JlmMJEzFz — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) January 25, 2026

No obstante, el exdelantero de la selección italiana, ofreció disculpas públicas y reconoció que sus palabras generaron fuerte repercusión y que “no estuvieron a la altura del momento”.

“Mis comentarios recientes atrajeron mucha atención por el motivo equivocado. Mis palabras fueron inapropiadas. Hablaba desde la frustración y el cariño por este país, no con el deseo de ofender o dividir. Si mi tono no lo logró, es mi culpa y lo siento. Vengo de una familia inmigrante”, puntualizó.

My recent comments got a lot of attention for the wrong reason. My wording was off the mark. I was speaking from a place of frustration and care for this country, not from a desire to offend or divide. If my tone missed that, that’s on me and I’m sorry. I come from an immigrant.. — GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) January 26, 2026

Giuseppe Rossi, nació en Teaneck, Nueva Jersey, pero fue formado futbolísticamente en Italia. Jugó casi toda su carrera en Europa y su única experiencia en Estados Unidos fue con Real Salt Lake en la MLS en 2020. Jugó siete partidos y anotó un gol.

El pasado fin de semana, agentes de ICE asesinaron a tiros al segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en Minneapolis. Alex Pretti, de 37 años y profesión enfermero, fue asesinado en medio de un operativo contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma.

El pasado 7 de enero, un agente de ICE disparó fatalmente a Renee Good, también de 37 años. En ese momento.



