Trump afirma que barcos enviados a Irán están listos para actuar como en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que la flota naval enviada hacia Oriente Medio se encuentra operativo para intervenir en territorio iraní, y comparó esta movilización con los objetivos estratégicos alcanzados recientemente en Venezuela.

La Casa Blanca informó que el grupo de combate, encabezado por el portaaviones de propulsión nuclear Abraham Lincoln, avanza hacia su destino con instrucciones de actuar de forma inmediata. A través de una comunicación en la red Truth Social, el presidente Trump subrayó la preparación de sus tropas para actuar bajo cualquier escenario.

“(La flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, dijo Trump, quien acotó que se empleará “violencia si es necesario”. Según la información oficial obtenida por EFE, este despliegue supera en dimensiones al utilizado a principios de enero en territorio venezolano para la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Antecedentes militares y ultimátum diplomático

El republicano utilizó como referencia el conflicto ocurrido en junio de 2025, conocido como la “guerra de los 12 días”, e instó a las autoridades iraníes a aceptar un tratado que calificó como justo y equitativo para evitar una escalada similar a la “Operación Martillo de Medianoche”.

“El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche”, agregó Trump

Situación de alta tensión en Irán después de las protestas

El reciente movimiento de tropas se produce luego del cese de las manifestaciones civiles que se registraron en Irán desde finales de 2025, las cuales fueron controladas por las autoridades locales a inicios de enero de 2026. Pese a la ausencia de protestas activas en la actualidad, la orden de despliegue se mantiene vigente.

Por su parte, el gobierno de Irán comunicó este miércoles que las posibilidades de un enfrentamiento bélico superan a las de una salida negociada. Las autoridades iraníes atribuyen este incremento de la inestabilidad a la llegada de la armada estadounidense a las aguas cercanas a su territorio.

Sigue leyendo:

– Trump en Davos sobre Irán: “Quieren hablar y hablaremos”

– Irán celebra la salida de tropas de EE. UU. de una base en Irak en medio de tensiones

– Irán acusa a EE.UU. de “injerencia” al elevar las tensiones tras las multitudinarias protestas