Trump en Davos sobre Irán: “Quieren hablar y hablaremos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que su administración iniciará un proceso de negociación con el Gobierno de Irán, en el marco de la creación de la Junta de Paz en Davos, Suiza. El anuncio marca un giro en la estrategia diplomática tras los recientes enfrentamientos armados entre ambas naciones.

Durante la ceremonia oficial, el mandatario estadounidense subrayó la disposición mutua para establecer contacto directo. Respecto a la postura del país persa, Trump declaró: “Irán quiere hablar y hablaremos”.

La decisión ocurre meses después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran ataques contra infraestructuras nucleares iraníes y la reciente amenaza de posibles bombardeos. Según la versión de la Casa Blanca, las operaciones lograron neutralizar por completo el desarrollo atómico de Teherán, informó

Crisis política y social en Irán

La relación bilateral atraviesa un punto crítico debido a la inestabilidad social en Irán. Las protestas, motivadas por la crisis económica y el rechazo al sistema de gobierno, cumplen casi un mes de actividad. Ante este escenario, Trump señaló en una entrevista reciente con el medio Politico que es “el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán”.

El presidente estadounidense ya había advertido sobre una posible intervención militar en caso de que la represión contra los manifestantes continuara. Las movilizaciones, que exigen el fin de la República Islámica tras 37 años bajo el mando de Alí Jameneí, han sido contenidas por las fuerzas de seguridad locales.

Balance de víctimas y advertencias de Irán a EE.UU.

Las cifras de fallecidos durante las revueltas presentan discrepancias según la fuente consultada. El Gobierno de Irán reporta 3,117 muertes, y señala a EE.UU. e Israel como generadores de violencia. Por el contrario, diversas organizaciones de derechos humanos situadas en el exterior elevan la cifra de muertos hasta los 4.519.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha respondido a las presiones externas asegurando que cualquier acción directa contra el líder supremo, Alí Jameneí, equivaldría a “una guerra total”.

