Jets entrevistan a cinco candidatos para el puesto de coordinador ofensivo

Los New York Jets avanzan en la reestructuración de su cuerpo técnico y entrevistaron a cinco candidatos para ocupar el cargo de coordinador ofensivo, una posición clave tras una de las peores temporadas ofensivas en la historia reciente de la franquicia.

La organización informó este miércoles que realizó entrevistas virtuales con Frank Reich, Darrell Bevell, Ronald Curry, Greg Roman y Lunda Wells, todos con experiencia en la NFL y perfiles distintos para liderar el nuevo proyecto ofensivo bajo el mando del entrenador en jefe Aaron Glenn.

Jets completed five interviews for their Offensive Coordinator job: Darrell Bevell, Ronald Curry, Frank Reich, Greg Roman and Lunda Wells. Some league sources handicap Reich as a favorite. — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 29, 2026

Jets buscan nuevo líder ofensivo tras la salida de Engstrand

Los Jets quedaron con la vacante luego de que Tanner Engstrand y el equipo acordaran separarse el martes, según una persona con conocimiento de la decisión. Glenn y Engstrand habían estado dialogando sobre su rol dentro del staff antes de tomar la determinación final.

Glenn ahora enfoca sus esfuerzos en reconstruir una ofensiva que terminó última en la NFL en yardas por pase, y 29ª tanto en yardas totales por partido como en puntos anotados durante la campaña 3-14.

Además, tras el banquillo de Justin Fields, quien solo fue titular en nueve encuentros, los Jets planean sumar un quarterback veterano en la agencia libre y posiblemente buscar un mariscal a futuro en el Draft de la NFL.

Frank Reich, el nombre más experimentado

Entre los candidatos destaca Frank Reich, exentrenador en jefe de los Indianapolis Colts y de los Carolina Panthers. Reich, de 64 años, actualmente funge como asesor senior en Stanford, donde fue entrenador interino la temporada pasada.

El exquarterback de la NFL —quien jugó con los Jets en 1996— tuvo marca de 40-33-1 con dos apariciones en playoffs en Indianápolis y fue coordinador ofensivo de los Eagles en la temporada del Super Bowl LII en 2017.

Darrell Bevell y su historial como coordinador

Darrell Bevell llega con un amplio recorrido en la liga. Fue coach de quarterbacks y coordinador del juego aéreo de Miami las últimas cuatro temporadas, además de coordinador ofensivo en Jacksonville, Detroit, Minnesota y Seattle, donde ganó el Super Bowl de 2013 con los Seahawks.

Ronald Curry, vínculo directo con Aaron Glenn

Ronald Curry, exreceptor de la NFL, fue coach de quarterbacks de Buffalo las dos campañas recientes. Tiene una estrecha relación con Aaron Glenn, con quien trabajó cinco años en New Orleans Saints, desempeñándose como asistente ofensivo, coach de receptores y posteriormente de quarterbacks.

Sigue leyendo:

Donald Trump elogia a New England Patriots antes del Super Bowl LX

Donald Trump calificó de “ridícula” la no elección de Bill Belichick al Salón de la Fama