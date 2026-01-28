Donald Trump elogia a New England Patriots antes del Super Bowl LX

A pocos días del Super Bowl LX que se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, el presidente Donald Trump se deshizo en elogios para la franquicia de New England Patriots, propiedad de su viejo amigo Robert Kraft.

En una entrevista para el programa ‘The Will Cain Show’ de Fox News, Trump fue cuestionado sobre el Super Bowl en medio de su visita de campaña electoral a Iowa.

El republicano se deshizo en elogios hacia el dueño de la franquicia, opinó sobre el reclutamiento de jugadores y calificó la campaña de los Patriots con nota positiva.

“Bob Kraft es amigo mío”, dijo Trump. “He seguido a ese equipo y hay que reconocerlo. Tuvo un gran equipo y ahora tiene un gran equipo de nuevo”, reconoció.

El mandatario también quiso alabar las labores de los reclutadores de New England Patriots, asegurando que hicieron un buen trabajo al no seguir pensando en su elección de 2024 y decantarse por Drake Maye. “Hicieron una selección de draft fantástica, el quarterback es genial”, afirmó.

@tmz President Donald Trump might not say it outright … but it sure sounds like he’s pulling for the New England Patriots in the Super Bowl. ♬ original sound – TMZ

La amistad entre Trump y Robert Kraft viene de antaño. Se conocieron a inicios de los años 90, cuando Kraft compró a New England Patriots. Incluso el exjugador donó dinero a la campaña de Trump y también aportó a su inauguración presidencial.

En 2011, tras la muerte de la esposa de Kraft, Trump le envió un mensaje que Kraft calificó como “realmente muy bonito”. Sin embargo, hubo un distanciamiento.

En octubre de 2024, Kraft reveló en una entrevista que se había distanciado de Trump tras los eventos en el Capitolio el 6 de enero de 2021, comentando que ese día lo “molestó”.

En entrevistas posteriores, Kraft comparó la presidencia de Trump con “tener a un hermano de fraternidad borracho como presidente”.

Por su parte, aunqueTrump se ha mantenido muy activo en su red social opinando sobre la NFL, informó recientemente que no acudiría a la final del Super Bowl LX en la que se medirán New England Patriots y Seattle Seahawks.



