Donald Trump calificó de “ridícula” la no elección de Bill Belichick al Salón de la Fama

Luego de que Bill Belichick no alcanzará los votos necesarios para entrar al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, Donald Trump reprochó la decisión, la calificó como “ridícula” e incluso pidió que se revirtiera.

Acostumbrado a opinar de la NFL en las últimas semanas, Trump retomó su costumbre y acudió a su red social Truth Social para defender la candidatura del ocho veces ganador del Super Bowl y criticar que no haya podido ser seleccionado en el primer intento.

Incluso, Trump hizo una analogía con la nueva regla del ‘kickoff’ y dejó entrever que esa nueva mentalidad “débil” estaba arruinando el fútbol.

“Es la misma mentalidad que le dio al fútbol profesional la nueva e insufrible regla del ‘Kickoff para debiluchos’ (Sissy Kickoff Rule), la que hizo posible que Bill Belichick no fuera elegido para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional“, escribió.

“Ambas cosas son ridículas y deberían ser anuladas”, remató. Se trata de la segunda ocasión en la que Trump pide públicamente revertir esta norma de la NFL.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Jan 28 2026, 7:26 AM ET )



It is the same mindset that gave pro football the new and unwatchable “Sissy” Kickoff Rule, that made it possible for Bill Belichick to not be elected into the Pro Fo… pic.twitter.com/0VdF5y8WoP — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 28, 2026

Belichick aparecía como el gran favorito para ser parte del recinto de los inmortales de la NFL gracias a sus ocho Super Bowl; dos títulos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como entrenador en jefe de los New England Patriots, en nueve apariciones.

Además, sumó nueve campeonatos de conferencia, 17 títulos divisionales, 11 de ellos consecutivos; obtuvo 333 triunfos y 178 derrotas en campaña regular y playoffs, marca solo superada por Don Shula, miembro del Salón de la Fama, que obtuvo 347.

El galardonado entrenador se quedó fuera porque no alcanzó los 40 votos necesarios para convertirse en un nuevo miembro.

Entre tanto, en redes sociales ya surgió una nueva especulación en la que relacionan el desaire con el escándalo del “Spygate”, donde New England Patriots fue sorprendido grabando señales defensivas de los New York Jets desde una ubicación no autorizada durante un partido en 2007, lo que derivó en multas históricas y la pérdida de selecciones de draft.

Los nuevos integrantes de la clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional serán dados a conocer el próximo 5 de febrero durante la ceremonia ‘NFL Honors’.

Desde que llegó a la presidencia, Trump ha opinado mucho sobre el deporte en Estados Unidos. En su primer año, logró a través de varias críticas y presiones que la MLB perdonara a Pete Rose para inducirlo al Salón de la Fama.



