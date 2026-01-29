Nuevos aumentos en pagos de cupones SNAP para 2026

El inicio del año suele ser un momento clave para ajustar el presupuesto familiar, y en 2026 ese ajuste viene acompañado de cambios importantes para millones de hogares que reciben cupones de alimentos.

A partir del 1 de octubre de 2025, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aplicó nuevos ajustes por costo de vida (COLA) al programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), con el objetivo de que los apoyos sigan el ritmo del aumento en los precios de los alimentos y la inflación.

Aumento en los montos máximos de SNAP

Aunque el monto final que recibe cada familia depende de su ingreso neto y de ciertos deducciones permitidas, los pagos máximos mensuales aumentaron para el nuevo año fiscal.

En los 48 estados contiguos y Washington D.C., una familia de cuatro personas ahora puede recibir hasta $994 al mes, un incremento relevante frente a periodos anteriores.

Además:

-El beneficio mínimo subió a $24 mensuales en la mayoría de los estados.

-El límite de recursos se mantiene sin cambios en $3,000 para la mayoría de los hogares.

Montos máximos por región

El USDA establece pagos más altos en territorios donde el costo de vida es mayor. Para una familia de cuatro personas, los topes mensuales quedan así:

-48 estados contiguos y Washington D.C.: $994

-Alaska: entre $1,285 y $1,995, según la zona

-Hawái: $1,689

-Guam: $1,465

-Islas Vírgenes de EE. UU.: $1,278

En el caso de Alaska, el apoyo puede acercarse a los $2,000 mensuales, reflejando los altos costos de alimentos y servicios básicos en ese estado.

Nuevos límites de ingresos para calificar

También se actualizaron los límites máximos de ingreso bruto mensual, que equivalen al 130% del nivel federal de pobreza. Para los 48 estados contiguos y Washington D.C., los topes son:

-1 persona: $1,696

-2 personas: $2,292

-3 personas: $2,888

-4 personas: $3,483

Estos límites varían en Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes, donde los ingresos permitidos suelen ser más altos.

Cómo se calcula tu pago mensual

El monto final de SNAP no es automático. El cálculo comienza con el pago máximo correspondiente al tamaño del hogar.

Después:

1. Se toma el ingreso neto mensual.

2. Ese ingreso se multiplica por 0.30.

3. El resultado se resta del monto máximo.

La cifra final es el beneficio mensual que recibe la familia.

Por qué estos ajustes son clave en 2026

Aunque ya no se les llama estampillas de comida, los cupones SNAP siguen siendo un apoyo esencial para hogares que viven al día.

Los beneficios se entregan mediante una tarjeta EBT, que funciona como tarjeta de débito para comprar alimentos en establecimientos autorizados.

Conocer los nuevos montos, límites de ingreso y reglas de cálculo permite a las familias planear mejor su presupuesto, aprovechar al máximo el apoyo y enfrentar con mayor estabilidad el aumento en el costo de vida.

