¿Debes reportar los cupones de alimentos SNAP en tu declaración de impuestos 2026 en EE.UU.?

Cada temporada de impuestos genera dudas entre millones de familias latinas en Estados Unidos, especialmente entre quienes reciben ayudas del gobierno. Una de laspreguntas más frecuentes de cara a la declaración de impuestos 2026 es si loscupones de alimentos SNAP deben reportarse ante el IRS y si pueden afectar tu reembolso.

¿Los cupones de alimentos SNAP pagan impuestos en 2026?

La respuesta es clara y tranquilizadora: no.

Los cupones de alimentos, conocidos oficialmente como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) no son ingresos gravables y no deben incluirse en tu declaración de impuestos 2026, ni en años anteriores.

El dinero o saldo mensual que recibes para comprar alimentos no aumenta tu ingreso imponible, no reduce tu reembolso y no genera impuestos adicionales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) clasifica estos beneficios como asistencia pública no tributable, ya que están destinados exclusivamente a cubrir necesidades básicas de alimentación.

Para el contribuyente promedio, esto significa algo muy concreto: SNAP no aparece en ningún formulario fiscal y no debe reportarse en ninguna línea de la declaración.

¿Por qué SNAP no cuenta como ingreso para el IRS?

Desde 2010, la legislación federal establece que los beneficios de SNAP no se consideran ingreso ni recursos para efectos fiscales. Esta norma busca evitar que los hogares de bajos ingresos pierdan apoyos esenciales por recibir ayudas temporales o reembolsos de impuestos.

Además, el IRS protege otros apoyos relacionados. Por ejemplo, los reembolsos derivados del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) no afectan la elegibilidad para SNAP durante un periodo de 12 meses, incluso si el reembolso es elevado.

En términos económicos, esta política tiene un objetivo claro: no castigar fiscalmente a las familias que reciben asistencia básica, ni reducir su acceso a alimentos por razones administrativas.

Diferencia entre SNAP y otros beneficios del gobierno que sí pagan impuestos

Aquí es donde suelen ocurrir los errores. No todos los apoyos del gobierno reciben el mismo tratamiento fiscal, y confundirlos puede afectar directamente tu bolsillo.

Estos son los casos más comunes:

Seguro de desempleo: Sí es ingreso gravable y debe reportarse en la declaración de impuestos como ingreso regular

y debe reportarse en la declaración de impuestos como ingreso regular Pagos por servicio de jurado: También son imponibles , aunque luego los entregues a tu empleador

También , aunque luego los entregues a tu empleador Beneficios del Seguro Social: Pueden estar parcialmente sujetos a impuestos , dependiendo de tu estado civil y nivel de ingresos totales .

Pueden estar , dependiendo de tu y . Pagos por desastres naturales: Generalmente no son gravables si se utilizan para gastos necesarios como vivienda, salud o transporte.

Generalmente si se utilizan para gastos necesarios como vivienda, salud o transporte. SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad): Nunca es gravable y tampoco se reporta.

La diferencia clave es que SNAP no es un beneficio que se entrega en efectivo ni es un salario, sino un beneficio restringido exclusivamente a alimentos.

Errores comunes al declarar impuestos si recibes SNAP

Cada año, miles de contribuyentes cometen errores que pueden inflar artificialmente su ingreso y provocar problemas con el IRS. Estos son los más frecuentes:

Incluir SNAP como salario o ingreso adicional

Reportarlo como “other income”

Confundir cupones de alimentos con ayudas en efectivo

Asumir que todos los beneficios del gobierno se reportan igual

Declarar SNAP por error puede provocar que pagues más impuestos, reduzcas tu reembolso o incluso pierdas créditos fiscales importantes.

¿SNAP afecta tu reembolso de impuestos en 2026?

No de forma directa. Los cupones de alimentos no reducen ni aumentan tu reembolso, ni afectan beneficios clave como:

Child Tax Credit

Earned Income Tax Credit (EITC)

De hecho, muchas familias que reciben SNAP califican para estos créditos precisamente porque su ingreso imponible es bajo, lo que puede resultar en reembolsos más altos.

Puedes recibir SNAP y, al mismo tiempo, obtener un reembolso significativo del IRS sin ningún conflicto.

¿Puede SNAP generar problemas con el IRS?

Solo en un caso: si lo reportas por error.

El IRS no penaliza recibir SNAP, pero sí puede detectar inconsistencias si declaras ingresos que no existen.

Para evitar problemas:

Usa únicamente los formularios fiscales oficiales (W-2, 1099)

Ignora SNAP al calcular ingresos

Consulta con un preparador certificado si tienes dudas

Preguntas clave sobre SNAP y la declaración de impuestos 2026

¿Debo reportar los cupones de alimentos en mi declaración de impuestos 2026?

No. SNAP no es ingreso gravable y no se reporta ante el IRS.

¿SNAP puede hacerme perder mi reembolso de impuestos?

No. No afecta reembolsos ni créditos fiscales.

¿El IRS sabe que recibo SNAP?

Sí, pero eso no genera ninguna obligación fiscal ni sanción.

¿El seguro de desempleo se trata igual que SNAP?

No. El desempleo sí paga impuestos; SNAP no.

¿Puedo recibir SNAP y el EITC al mismo tiempo?

Sí. Son programas compatibles.

Conclusión

Los cupones de alimentos SNAP no pagan impuestos ni deben reportarse en la declaración de impuestos 2026. Para millones de familias en Estados Unidos, esto significa seguridad alimentaria sin consecuencias fiscales. El verdadero riesgo no es recibir SNAP, sino confundirlo con otros beneficios gravables y cometer errores que afecten tu bolsillo.

