IRS inicia la temporada de impuestos con menos empleados: cómo evitar retrasos en tu reembolso

La temporada de impuestos 2026 arranca en Estados Unidos con una advertencia clara para millones de contribuyentes: el IRS tiene menos empleados que el año pasado, lo que podría traducirse en retrasos en reembolsos, mayor espera para resolver errores y menores posibilidades de recibir atención personalizada, especialmente en declaraciones complejas o presentadas en papel.

¿Por qué el IRS tiene menos personal esta temporada de impuestos?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) enfrenta una reducción de personal cercana al 27% en comparación con su nivel máximo reciente, según informes oficiales y advertencias de la Oficina del Defensor del Contribuyente. Esta caída se debe a una combinación de retiros, salidas voluntarias, recortes presupuestarios y falta de reemplazos.

Aunque en temporadas anteriores el IRS logró mejorar tiempos de atención gracias a refuerzos temporales, en 2026 el escenario es distinto: hay menos empleados experimentados justo cuando comienza el periodo de mayor carga de trabajo del año.

Para el contribuyente promedio, esto no significa que el IRS deje de operar, pero sí implica menos margen para absorber errores, picos de demanda o consultas individuales.

¿Cómo puede afectar esto tu reembolso de impuestos en 2026?

El impacto no será igual para todos. La mayoría de las declaraciones simples, electrónicas y con depósito directo deberían procesarse sin mayores contratiempos. Sin embargo, los riesgos aumentan en ciertos casos:

Errores en datos personales o ingresos

Declaraciones con créditos fiscales complejos

Presentaciones en papel

Casos que requieren revisión manual

En estos escenarios, menos personal significa más tiempo de espera para que un empleado revise el caso, solicite aclaraciones o autorice el reembolso. Para hogares que dependen del reembolso para pagar deudas, renta o gastos básicos, el retraso puede tener un impacto financiero real.

¿Quiénes corren mayor riesgo de retrasos con el IRS?

🧾 Declaraciones en papel

El procesamiento manual requiere más tiempo y personal. Con menos empleados, estos casos suelen acumularse.

👨‍👩‍👧 Créditos fiscales revisados

Quienes reclaman créditos como el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) pueden enfrentar revisiones adicionales si hay inconsistencias.

📞 Contribuyentes que necesitan ayuda directa

Las áreas más afectadas por los recortes son atención telefónica y correspondencia, lo que puede traducirse en llamadas sin respuesta o demoras para resolver problemas.

¿Qué impacto tiene en el consumo y la economía familiar en EE.UU.?

Aunque el tema parece técnico, tiene un impacto económico indirecto importante:

Reembolsos más lentos = menos liquidez inmediata

Muchas familias usan el reembolso para ponerse al día con pagos, ahorrar o realizar compras grandes. Un retraso puede frenar ese gasto

Muchas familias usan el reembolso para ponerse al día con pagos, ahorrar o realizar compras grandes. Un retraso puede frenar ese gasto Mayor estrés financiero

Cuando el reembolso tarda, algunos hogares recurren a tarjetas de crédito o préstamos de corto plazo, encareciendo su situación financiera

Cuando el reembolso tarda, algunos hogares recurren a tarjetas de crédito o préstamos de corto plazo, encareciendo su situación financiera Más gasto en servicios privados

La menor capacidad de atención del IRS puede empujar a más contribuyentes a pagar por ayuda profesional, beneficiando a contadores y preparadores fiscales

Ganadores y perdedores ante los recortes del IRS

Ganadores

Contribuyentes con declaraciones simples , presentadas electrónicamente y sin errores

, presentadas electrónicamente y sin errores Empresas de preparación de impuestos y plataformas digitales , que pueden captar más clientes

, que pueden captar más clientes Bancos y fintechs que facilitan el depósito directo y manejo rápido del reembolso

Perdedores

Personas con declaraciones complejas o en papel

Hogares con menor margen financiero , que dependen del reembolso para cubrir gastos inmediatos

, que dependen del reembolso para cubrir gastos inmediatos Contribuyentes que necesitan atención personalizada, ahora más limitada

Qué hacer para evitar retrasos en tu reembolso de impuestos

Con menos personal en el IRS, la prevención es clave. Estos pasos pueden marcar la diferencia:

✅ Presenta electrónicamente

Reduce errores y acelera el procesamiento

💳 Elige depósito directo

Es la forma más rápida de recibir tu reembolso

🔍 Revisa cada dato

Errores en números de Seguro Social, ingresos o dependientes son una de las principales causas de retrasos

🧠 Evalúa ayuda profesional

Si tu situación es compleja, un contador o preparador certificado puede ayudarte a evitar revisiones innecesarias

Preguntas clave que buscan los contribuyentes

¿Por qué el IRS puede tardar más en pagar reembolsos este año?

Porque tiene menos empleados para revisar declaraciones con errores o casos que requieren análisis manual.

¿Todos los reembolsos se retrasarán en 2026?

No. Las declaraciones simples, electrónicas y sin inconsistencias tienen menos riesgo de demora.

¿Conviene presentar los impuestos lo antes posible?

Sí. Presentar temprano reduce la probabilidad de quedar atrapado en cuellos de botella más adelante.

¿Las declaraciones en papel tardan más que las electrónicas?

Sí. Requieren procesamiento manual y son más vulnerables a retrasos con menos personal.

¿Qué pasa si necesito hablar con el IRS?

Podrías enfrentar tiempos de espera más largos. Por eso es clave presentar correctamente desde el inicio.

Conclusión

La temporada de impuestos 2026 comienza con menos personal en el IRS, lo que eleva el riesgo de retrasos en reembolsos y atención al contribuyente, especialmente en casos complejos. Para minimizar impactos, presentar electrónicamente, revisar la información y usar depósito directo será más importante que nunca. El escenario no es de colapso, pero sí de menor margen de error para millones de contribuyentes en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– Reembolsos de impuestos más altos en 2026: la razón técnica por la que el IRS te devuelve más dinero este año

– ¿Debes reportar los cupones de alimentos SNAP en tu declaración de impuestos 2026 en EE.UU.?

– Devolución de impuestos en 2026: por qué podría ser más rápida en un año clave para empleo y consumo