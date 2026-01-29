Oficina del Censo: población en Puerto Rico cayó 0.6% entre 2024 y 2025; más que en cualquier estado

NUEVA YORK – Nuevos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos apuntan a una reducción de 17,686 personas en Puerto Rico entre julio de 2024 y el mismo mes en el 2025.

Los números divulgados como parte de “Estimaciones de población de 2025” representan una caída de 0.6% con respecto al año anterior, de acuerdo con los cálculos de la entidad federal.

En ese periodo de tiempo la población en el territorio estadounidense ascendía a unos 3.2 millones.

El reporte resaltó que la isla ha experimentado una disminución anual de la población, prácticamente, todos los años desde 2005.

El análisis de la Oficina del Censo señala que el principal factor que impulsó el cambio demográfico en Puerto Rico fue el crecimiento natural negativo, “con un número de fallecimientos (32,857) casi el doble que el de nacimientos (17,950) entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, una tendencia que se ha mantenido constante desde 2020”.

La isla también experimentó una migración neta negativa de 2,779 personas, lo que revirtió la migración neta positiva (14,425) del año anterior.

En cuanto a estados de Estados Unidos, los cinco que experimentaron una disminución de la población en el periodo examinado fueron: California (0.02%), Hawaii (0.1%), Nuevo México (0.1%), Vermont (0.03%) y Virginia Occidental (0.1%).

A nivel más general, la población estadounidense se redujo significativamente con un incremento de tan solo 1.8 millones o un 0.5%, entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio del año pasado.

Lo anterior representa el crecimiento demográfico más lento del país desde el inicio de la pandemia de COVID-19, cuando la población creció un mínimo histórico del 0.2 % en 2021.

Registran disminución histórica de la migración en EE.UU.

La desaceleración, tras un notable crecimiento en el 2024 cuando el país sumó 3.2 millones de personas, se debe, de acuerdo con el análisis, a una disminución histórica de la migración.

En el 2024, la tasa de crecimiento fue de un 1.0 %, la más rápida anual desde el 2006, según los datos.

“La desaceleración del crecimiento demográfico en Estados Unidos se debe principalmente a una disminución histórica de la migración internacional neta, que se redujo de 2.7 millones a 1.3 millones en el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025”, declaró Christine Hartley, subdirectora de la división de Estimaciones y Proyecciones de la Oficina del Censo, a través del comunicado del este martes.

“Dado que los nacimientos y las defunciones se mantuvieron relativamente estables en comparación con el año anterior, la marcada disminución de la migración internacional neta es la principal razón de la menor tasa de crecimiento que observamos actualmente”, reiteró la experta.

Datos destacados

En el periodo de tiempo mencionado, la población estadounidense creció en 1.8 millones de personas, equivalente a un 0.5%, para alcanzar los 341.8 millones.

El crecimiento fue mucho más lento que entre 2023 y 2024 (aumentó un 1.0% o 3.2 millones de personas).

La cifra sobre la migración internacional neta, entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio pasado, fue de 1.3 millones de personas, lo que representa una disminución de del 53.8% en comparación con los 2.7 millones del año anterior.

El análisis estimó que, si continúa la tendencia actual, se proyecta que la migración internacional neta sea de, aproximadamente, 321,000 personas para julio de este 2026, lo que significaría otra disminución de casi 1 millón desde el 1 de julio de 2025.

Medio Oeste lidera en crecimiento poblacional

Filtrado por región, el Medio Oeste fue la única donde todos los estados experimentaron un aumento de población. El estudio resaltó que, tras una disminución de la población en 2021 y un ligero crecimiento en 2022, la población en esa zona creció “de manera sólida”, en 2023 (259,938), 2024 (386,231) y 2025 (244,385). El crecimiento demográfico en parte se atribuye a un ligero aumento en el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) en algunos estados.

“Entre julio de 2024 y junio de 2025, el Medio Oeste también registró una migración interna neta positiva por primera vez en esta década”, especifió Marc Perry, demógrafo sénior de la Oficina del Censo. “Si bien la migración interna neta fue relativamente modesta, de 16,000 personas, esto representa un cambio notable con respecto a las importantes pérdidas por migración interna de 2021 y 2022, que superaron las -175,000 personas”, agregó Perry.

Estados como Ohio (con una migración interna neta de 11,926 en 2025, en comparación con -32,482 en 2021) y Michigan (con una migración interna neta de 1,796 en 2025, en comparación con -28,290 en 2021) son ejemplos de dicha tendencia reciente.

South Carolina fue identificado como el estado de más rápido crecimiento del país.

Buena parte del incremento es resultado del aumento en la migración interna neta de 66,622 habitantes a 79,958 entre ambas fechas. Este aumento del 1.5% fue el mayor de todos los estados, aunque ligeramente inferior al 1.8% registrado en 2024.

A South Carolina, le siguen Idaho (1.4%) y Carolina del Norte (1.3%), también incentivados por la migración interna. En el caso de Texas (1.2%), el alza se debió a una combinación del crecimiento natural y la migración internacional neta, a pesar de una notable desaceleración en esta última. En cuarto lugar quedó Utah (1.0%) que creció principalmente por causas naturales, ya que la migración internacional neta, que fue el principal motor de su crecimiento el año anterior, se ralentizó.

Bajo el subtema de notas técnicas, el Censo explicó que las estimaciones más recientes de la migración internacional neta reflejan mejoras metodológicas, que incluyen la incorporación de datos administrativos adicionales a nivel subnacional y ajustes al método de proyección a corto plazo, lo cual se evidencia en los totales de población mensuales a nivel nacional.

Adicional, señalaron que el Programa de Estimaciones de Población se base en datos actualizados sobre nacimientos, defunciones y migración para calcular el cambio poblacional desde el censo decenal más reciente (Censo de 2020).

La información incluyó los totales de población, los componentes del cambio demográfico y la población en edad de votar para la nación, los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

Se espera que, en marzo próximo, la Oficina del Censo publique estimaciones de los totales de población al 1 de julio de 2025 y los componentes del cambio demográfico para las áreas estadísticas metropolitanas y micropolitanas (área urbana con una población de al menos 10,000 habitantes, pero menos de 50,000) y los condados de EE.UU., así como los totales de población para los municipios de Puerto Rico.

Sigue leyendo:

Puertorriqueños son la 2da población hispana más grande en EE.UU. después de los mexicanos, confirma Pew Research Center

Estudio de IPSOS y Cámara de Comercio: ¿qué incentivos necesitan los boricuas en la diáspora para regresar a Puerto Rico?

Informe de la Junta de Planificación en Puerto Rico apunta a recuperación poblacional entre 2023 y 2024

Diáspora boricua en NY ha declinado en números, pero no en influencia, asegura directora del CENTRO

¿Qué ha llevado a que la mitad de los puertorriqueños no pueda conseguir vivienda asequible?, Estudios Técnicos contesta

