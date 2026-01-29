Pronóstico del tiempo en Nueva York para este jueves 29 de enero

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este jueves en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY variarán entre los 25 grados Fahrenheit (-4ºC) de máxima y los 9 grados Fahrenheit (-13ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 9ºF (-13ºC) de máxima y 9ºF (-13ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 16.16 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:09 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:10 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 7 y los 19 grados Fahrenheit (-14 y -7 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 11% por la tarde y 2% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.