Senadora demócrata Amy Klobuchar anuncia su candidatura a gobernadora de Minnesota

La senadora demócrata Amy Klobuchar oficializó este jueves su postulación para el cargo de gobernadora de Minnesota, un anuncio que se produce tras la salida de la contienda del actual gobernador, Tim Walz, y en un contexto de creciente tensión por las operaciones federales de seguridad e inmigración en el estado.

A través de un video, Klobuchar justificó su decisión en la necesidad de un liderazgo activo frente a las políticas del gobierno federal. Afirmó además que el estado requiere un perfil que pueda “arreglar las cosas en nuestro estado” y que “diera la cara y no se limitara a aprobar” a la administración del presidente Donald Trump.

“Creo que debemos defender lo correcto y corregir lo que está mal”, declaró Klobuchar, quien subrayó su vínculo con Minnesota: “Me gusta mi trabajo en el Senado. Pero amo a nuestro estado más que a cualquier trabajo”.

Clima de protestas en Minnesota por políticas migratorias

La candidatura surge mientras se desarrolla la “Operación Metro Surge”, una iniciativa federal dirigida a la detención y deportación de inmigrantes. La intervención ha generado enfrentamientos y los tiroteos fatales de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

“No podemos ocultar lo difícil que es esto, pero en estos momentos de enorme dificultad, encontramos fuerza en nuestros valores de Minnesota: trabajo duro, libertad, simple decencia y buena voluntad”, dijo Klobuchar al respecto.

Sustitución de Tim Walz y próximos pasos

Klobuchar ocupa el espacio dejado por Tim Walz, quien descartó su reelección el pasado 5 de enero alegando la imposibilidad de compaginar la campaña con la defensa del estado ante acusaciones de fraude y ataques políticos. Walz también enfrentaba críticas por presuntas irregularidades en guarderías locales.

La senadora ya ha registrado la documentación para su comité de campaña, tras haber mantenido reuniones previas con Walz. Según Klobuchar, la coyuntura exige líderes que “no se limiten a certificar las decisiones de esta administración”, sino que busquen “puntos en común y a solucionar los problemas de nuestro estado”.

