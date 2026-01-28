Nicki Minaj se declara “fan número uno” del presidente Donald Trump

La rapera Nicki Minaj confirmó su apoyo al presidente Donald Trump al confesar que es su “fan número uno” durante una sesión de “Trump Accounts Summit” con el mandatario realizado este miércoles en Washington D.C.

Nicki Minaj ofreció un breve discurso luego de estrechar la mano de Trump, a quien respaldó hace varias semanas en un evento con Erika Kirk. La rapera aseguró que Trump está siendo “intimidado” y “difamado”.

“Bueno, no sé qué decir”, comenzó Minaj. “Pero diré que probablemente soy su fan número uno. Y eso no va a cambiar”.

La artista aseguró que no le afectan los comentarios de las personas y que, por el contrario, eso la impulsa a respaldar aún más la gestión de Trump. “Y el odio por lo que la gente dice no me afecta en absoluto”, continuó. “De hecho, me motiva a apoyarlo más. Y nos motivará a todos a apoyarlo más. No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege. Amén”.

Nicki Minaj: "I am probably the president's number one fan" pic.twitter.com/fwgLuxwyfQ — Aaron Rupar (@atrupar) January 28, 2026

Tras salir del escenario, Donald Trump comentó: “Lo hicimos bastante bien con su comunidad”,

Hace varios días Nicki Minaj respaldó la iniciativa de Trump llamada ‘Cuentas Trump’. La rapera aseguró que este proyecto representaban “el verdadero significado de la solidaridad. La educación financiera temprana y el apoyo financiero para nuestros hijos les darán una gran ventaja en la vida”.

En diciembre, la rapera hizo una aparición sorpresa en la conferencia AmericaFest de Turning Point USA, en donde tuvo una conversación con Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en Utah. Durante su charla, Nicki Minaj expresó admiración por el presidente Trump.

“Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él lo sabe, pero le ha dado esperanza a mucha gente”, respondió la rapera.

La rapera también elogió al vicepresidente JD Vance. “Esta administración está llena de gente con alma y corazón, y me siento orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente me hace… bueno, los quiero mucho a ambos. Ambos tienen una capacidad extraordinaria para conectar con ellos”, dijo Minaj.

El repentino apoyo de Minaj a Trump sorprendió al público principalmente por el hecho de que la artista criticó la primera administración de Trump. En su conversación con Kikr, Nicki Minaj aseguró que su apoyo a Trump se debe a que se cansó de que la “empujaran”.

“Simplemente me cansé de que me empujaran. Así que cuando ya no aguantas más, te das cuenta: ‘Un momento, ¿por qué me importan estas personas y lo que piensan? ¿Quiénes son?’ Ni siquiera saben quiénes son. Así que no voy a ceder más. No voy a ceder nunca más”, dijo Nicki Minaj.

