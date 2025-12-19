Reformarán la casa donde se grabó ‘Home Alone’

En enero de este año, se vendió la casa en Winnetka, Illinois, donde se grabó la icónica película navideña ‘Home Alone’ (1990). La venta se cerró por $5.5 millones de dólares.

Ahora, se ha revelado que el nuevo propietario comenzará un proyecto de reforma en el sitio. El director del proyecto, Scott Price, dijo a NBC Chicago: “Nuestra visión es recuperar la calidez y el amor de la película”.

Cuando se venden estas propiedades que son parte de la memoria colectiva, siempre existe la preocupación de que se reforme y se elimine todo su estilo, pero el propietario de esta casa en Illinois quiere seguir resaltando el legado de la película navideña protagonizada por Macaulay Culkin.

Sobre el estilo de la propiedad, el director de proyecto explicó que “había muchísimos colores preciosos que te hacían sentir como en familia y como en casa, y queremos recuperar esa magia”.

Esta no sería la primera reforma que se hace en la residencia en los últimos años, pues sus anteriores propietarios también hicieron cambios en el sitio que compraron en 2012 por $1.58 millones de dólares, incluso, esa reforma hizo que el precio de la propiedad se elevara.

Sin embargo, la relación de la propiedad con ‘Home Alone’ también la hacía llamativa en el mercado e incluso recibieron más dinero de lo que se esperaba recibir inicialmente por el sitio. La propiedad había entrado al mercado en mayo del 2024 por $5.2 millones de dólares.

Incluso, el mismo Macaulay Culkin llegó a decir que había considerado comprar el sitio y convertirla en un parque de atracciones. Al final no lo hizo porque: “Tengo hijos. Estoy ocupado”.

La casa principal tiene una extensión de 9,126 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

