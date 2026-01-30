Detienen a Don Lemon, expresentador de CNN, por protesta en iglesia contra un presunto agente de ICE

El expresentador de CNN, Don Lemon, fue arrestado por autoridades federales el jueves por la noche, señalado como parte de una protesta en un templo religioso en Minnesota.

La detención fue en Los Ángeles, California, donde cubría los Premios Grammy, según informó su abogado, Abbe Lowell, en un comunicado.

“En lugar de investigar a los agentes federales que asesinaron a dos manifestantes pacíficos de Minnesota, el Departamento de Justicia de Trump está dedicando su tiempo, atención y recursos a este arresto, y esa es la verdadera acusación de irregularidades en este caso”, declaró Lowell. “Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y el claro intento de distraer la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no se tolerarán”.

Attorney for my colleague and friend Don Lemon has released a statement saying Don was arrested by federal agents in LA last night. This is outrageous and cannot stand. The First Amendment is under attack in America! pic.twitter.com/V4TVEK7Icy — Jim Acosta (@Acosta) January 30, 2026

La fiscal general Pam Bondi confirmó el viernes en X que Lemon fue arrestado junto con otras tres personas en lo que señaló como un “ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota”.

Las otras tres personas detenidas son Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell.

“Por orden mía, esta mañana temprano, agentes federales arrestaron a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota”, informó Bondi en X. “Pronto habrá más detalles”.

En la protesta de mediados de enero, los manifestantes destacaron que uno de los pastores de la iglesia, David Easterwood, figura también como director interino de la oficina local de ICE en St. Paul, responsable de operaciones que han sido denunciadas por el uso de tácticas violentas y arrestos ilegales.

Lemon ha defendido su presencia en la protesta, al señalar que estuvo ahí como periodista, no como manifestante.