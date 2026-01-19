Activistas irrumpieron en iglesia de Minnesota donde un agente de ICE es pastor; DOJ anuncia una investigación federal

Activistas interrumpieron el domingo un servicio religioso en la Iglesia Cities, en St. Paul, en Minnesota, donde es pastor un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Esta situación llevó al Departamento de Justicia a anunciar la apertura de una investigación federal.

Videos transmitidos en vivo y difundidos por Black Lives Matter Minnesota muestran a decenas de manifestantes ingresaron al templo durante el servicio dominical coreando consignas como “¡Fuera ICE!” y “¡Justicia para Renee Good!”.

Good, una madre de tres hijos de 37 años, murió a tiros a principios de este mes durante un operativo federal de inmigración en Minneapolis.

Los manifestantes destacaron que uno de los pastores de la iglesia, David Easterwood, figura también como director interino de la oficina local de ICE en St. Paul, responsable de operaciones que han sido denunciadas por el uso de tácticas violentas y arrestos ilegales, reportó ABC News.

La fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon, calificó la protesta como una posible violación de derechos civiles federales y afirmó que se investiga si los manifestantes infringieron leyes que protegen la libertad religiosa.

“Un lugar de culto no es un foro público para protestar”, escribió Dhillon en redes sociales, citando normas federales que prohíben interferir con servicios religiosos.

JUST IN: Assistant AG for Civil Rights Harmeet Dhillon suggests the Ku Klux Klan Act may be used on the agitators who stormed the Minnesota church.



In the same interview, Dhillon said Don Lemon was not necessarily protected from prosecution because he calls himself a… pic.twitter.com/6rCqBZx8rR — Collin Rugg (@CollinRugg) January 19, 2026

La fiscal general Pam Bondi también advirtió que cualquier infracción a la ley federal será procesada.

“Acabo de hablar con el pastor de Minnesota cuya iglesia fue atacada. Los ataques contra las fuerzas del orden y la intimidación de los cristianos se están combatiendo con todo el rigor de la ley federal. Si los líderes estatales se niegan a actuar responsablemente para prevenir la anarquía, este Departamento de Justicia seguirá movilizado para procesar los delitos federales y garantizar que prevalezca el estado de derecho”, dijo la fiscal en X.

I just spoke to the Pastor in Minnesota whose church was targeted. Attacks against law enforcement and the intimidation of Christians are being met with the full force of federal law.



If state leaders refuse to act responsibly to prevent lawlessness, this Department of Justice… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 19, 2026

ICE, por su parte, sostuvo que los activistas “ahora también atacan a las iglesias”, de acuerdo con declaraciones recogidas por CNN.

Nekima Levy Armstrong, líder de la organización Racial Justice Network y una de las participantes en la protesta, desestimó la investigación y la calificó de distracción frente a las acciones de los agentes federales en la región.

En declaraciones citadas por ABC News y The Associated Press, afirmó que resulta “inconcebible” que alguien que supervise operativos de ICE también ejerza como pastor.

“Si a la gente le preocupa más que se interrumpa un servicio religioso que lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, deberían revisar su teología y sus corazones”, dijo Armstrong, quien es reverenda ordenada.

President Trump will not tolerate the intimidation and harassment of Christians in their sacred places of worship.



The Department of Justice has launched a full investigation into the despicable incident that took place earlier today at a church in Minnesota. — Karoline Leavitt (@PressSec) January 19, 2026

El sitio web de la Iglesia Cities identifica a David Easterwood como uno de sus pastores. Documentos judiciales lo señalan como director interino de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en St. Paul, cargo que ocupa desde 2015.

Easterwood apareció en octubre junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una conferencia de prensa sobre control migratorio en Minnesota, según CNN.

En una presentación judicial del 5 de enero, Easterwood defendió las tácticas de ICE en Minnesota, incluyendo el uso de dispositivos de control de multitudes, y negó que los agentes atacaran deliberadamente a manifestantes pacíficos.

No obstante, una jueza federal determinó recientemente que algunos agentes actuaron sin una base legal suficiente al detener a observadores de protestas durante la llamada Operación Metro Surge.

A house of worship is not a public forum for your protest! It is a space protected from exactly such acts by federal criminal and civil laws! Nor does the First Amendment protect your pseudo journalism of disrupting a prayer service.



You are on notice! https://t.co/5QASu6N4OE — AAGHarmeetDhillon (@AAGDhillon) January 19, 2026

