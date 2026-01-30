Elon Musk mantuvo contacto con Jeffrey Epstein para planear visitas a su isla vinculada a abusos sexuales

Documentos publicados por el Departamento de Justicia muestran que Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, se comunicó en al menos dos ocasiones con Jeffrey Epstein para coordinar visitas a la isla Little Saint James, vinculada a múltiples acusaciones de abuso sexual.

Según cadenas de correo electrónico incluidas en la divulgación del viernes, a finales de noviembre de 2012 Epstein preguntó cuántas personas Musk quería que fueran trasladadas en helicóptero a la isla, publicó The Associated Press.

Musk respondió que solo él y su entonces pareja, la actriz Talulah Riley, planeaban asistir, y preguntó sobre “el día/noche de fiesta más salvaje” de la isla.

Un año después, en diciembre de 2013, Musk volvió a escribirle antes de un viaje al Caribe, indicando que estaría en la zona de las Islas Vírgenes Británicas y San Bartolomé y preguntando por un buen momento para visitarlo.

Epstein le extendió entonces una invitación para después de Año Nuevo, insistiendo en que “si quieres, puedes improvisar” y ofreciendo “siempre espacio” para él.

No está claro si Musk llegó a realizar estas visitas.

Shame on Sky News for this utterly misleading headline. Anyone pushing this false narrative deserves complete contempt.



Epstein tried to get me to go to his island and I REFUSED, yet they name me even before Prince Andrew, who did visit. https://t.co/9Pd3LXFeFm — Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2025

Musk ha sostenido públicamente que rechazó las invitaciones de Epstein. En 2025, tras la publicación de un calendario que mencionaba una posible visita suya a la isla, Musk escribió en X: “Epstein intentó que fuera a su isla y me negué”.

La revelación se produce en el marco de una nueva publicación masiva de documentos sobre Epstein realizada por el Departamento de Justicia estadounidense, que incluyó más de 3 millones de páginas de archivos, junto con videos e imágenes, bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

Los documentos abarcan registros de investigaciones sobre el abuso sexual de menores, comunicaciones de Epstein con personas poderosas y testimonios de víctimas.

El fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que la publicación busca garantizar la transparencia y cumplir la ley, aunque reconoció que la divulgación probablemente no satisfará completamente la demanda pública de información.

“Hay un hambre, o una sed, de información que no creo que se satisfaga con la revisión de estos documentos”, dijo.

Entre los registros, además de los correos electrónicos, se incluyen impresiones de mensajes, recortes de noticias y resúmenes de entrevistas del FBI con testigos y presuntas víctimas, muchas de las cuales han sido censuradas para proteger su identidad.

Jeffrey Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su colaboradora Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual.

