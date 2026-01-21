Congreso avanza hacia desacato de los Clinton tras su negativa a testificar sobre Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso aprobó este miércoles una resolución que declara en desacato a Bill y Hillary Clinton, luego de que ambos se negaran a comparecer en la investigación sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

La medida, votada por 34 a 8 para el expresidente y 28 a 15 para la exsecretaria de Estado, marca un paso inicial que debe ser ratificado por el pleno de la Cámara de Representantes para avanzar en el proceso.

El expresidente y su esposa fueron citados por el comité debido a su aparición en diversas imágenes y documentos relacionados con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

Sin embargo, ambos rechazaron testificar, alegando que las citaciones eran “inválidas, legalmente inaplicables y políticamente motivadas”, y que el comité excedía sus límites constitucionales al intentar obligarlos a declarar.

Sus abogados sostuvieron que el proceso buscaba “literalmente” conducirlos a la cárcel.

James Comer, presidente republicano del comité, destacó la votación como un ejemplo de que “nadie está por encima de la ley” y celebró que la resolución contara con apoyo bipartidista.

“Estoy muy contento de que hoy hayamos tenido una votación bipartidista para declarar a los Clinton en desacato al Congreso”, afirmó.

Al mismo tiempo, reconoció que esperaba que algunos demócratas respaldaran la medida y expresó su orgullo por quienes lo hicieron.

Apoyo demócrata parcial

Por su parte, algunos legisladores demócratas que votaron a favor de las resoluciones matizaron que su respaldo no implica aprobación plena del proceso, y que esperan escuchar la versión de los Clinton antes de la votación final en la Cámara.

El Comité de Supervisión, encargado de fiscalizar al gobierno y exigir documentos oficiales, ha sido uno de los órganos que más ha difundido evidencia sobre el caso Epstein, incluyendo imágenes y registros que vinculan al pederasta con diversas figuras públicas.

La investigación ha estado marcada por la presión política y la atención mediática, en especial por la polémica en torno a la implicación de los Clinton.

Si la Cámara de Representantes aprueba finalmente la resolución, el caso podría ser remitido al Departamento de Justicia para que evalúe posibles cargos por desacato, un delito que implica negarse a cumplir con la obligación de comparecer ante el Congreso.

De ser ratificada, la acción representaría un escenario histórico, dado que pocos expresidentes y secretarios de Estado han enfrentado procesos similares en la historia reciente de Estados Unidos.

