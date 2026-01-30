Estas son las ciudades más caras de Estados Unidos en 2026

El costo de vida en las principales ciudades de Estados Unidos continúa aumentando a un ritmo acelerado, afectando tanto a hogares de ingresos bajos como a profesionales con salarios por encima del promedio. Un nuevo análisis que evaluó la inflación y los gastos cotidianos en las áreas metropolitanas más pobladas del país revela cuáles son actualmente las ciudades más caras para vivir.

El estudio fue realizado por Plasma, una empresa de blockchain de capa 1, especializada en pagos con monedas estables, y fue compartido inicialmente con Fox 5 New York. El ranking analizó 30 grandes ciudades estadounidenses mediante un modelo ponderado que integró datos del índice de precios al consumidor (CPI), costos de vivienda, salarios promedio y gastos mensuales recurrentes.

Los rubros evaluados incluyeron alimentos, servicios públicos, transporte, cuidado infantil y actividades de ocio, con el objetivo de reflejar el impacto real del costo de vida en la vida diaria de los residentes urbanos.

El análisis de Plasma combinó indicadores económicos tradicionales con métricas de comportamiento digital, como el volumen de búsquedas relacionadas con el costo de vida. Esta metodología permitió identificar no solo dónde los precios son más altos, sino también dónde existe mayor preocupación social por el encarecimiento.

Aunque la inflación varía entre regiones, el estudio concluye que el principal factor de presión económica sigue siendo el costo de la vivienda, especialmente el alquiler de departamentos de una habitación en zonas céntricas.

Las ciudades con mayor presión por el costo de vida

El ranking posiciona a Nueva York en el primer lugar, seguida de San Diego, San Francisco y Los Ángeles, consolidando el dominio de grandes áreas urbanas en la lista de las más caras del país.

Completan el top ten Seattle, Boston, Philadelphia, San José, Chicago y Baltimore, lo que demuestra que el aumento del costo de vida no se limita a una sola región geográfica, sino que se extiende desde la Costa Oeste hasta el noreste y el medio oeste.

Estas ciudades comparten un patrón común: aumentos sostenidos en los precios de alquiler, servicios básicos y alimentos, que no siempre son compensados por el crecimiento de los salarios.

Estas ciudades tienen los precios de alquiler de viviendas más altos. (Foto: Shutterstock)

Nueva York y la presión del alquiler urbano

En Nueva York, el salario mensual promedio se sitúa en $5,250 dólares, pero el alquiler promedio de un departamento de una habitación en el centro de la ciudad alcanza los $4,564 mensuales. A esto se suman gastos esenciales estimados en $1,646 al mes, lo que deja a muchos residentes con márgenes financieros muy ajustados.

El informe destaca que se registran más de 26,100 búsquedas mensuales relacionadas con el alto costo de vida, una señal clara de la preocupación entre quienes viven y trabajan en la ciudad.

California domina el ranking con varias ciudades

California aparece como el estado con mayor presencia en el listado. San Diego se ubicó como la segunda ciudad más cara del país según el análisis. Aunque el salario mensual promedio es de $5,759, el alquiler de un departamento de una habitación ronda los $3,206, mientras que los gastos mensuales superan los $1,300.

San Francisco, en tanto, registró el salario mensual promedio más alto del ranking, con $7,508. Sin embargo, el alquiler promedio alcanza los $3,458 y los gastos de manutención superan los $1,600, lo que mantiene una elevada presión financiera sobre los residentes. La ciudad también acumuló más de 6,200 búsquedas mensuales relacionadas con el costo de vida.

Los Ángeles completa el grupo californiano en los primeros puestos, impulsada por el aumento de los alquileres, los precios de los alimentos y los costos de transporte.

Otras ciudades donde vivir es cada vez más caro

Fuera de California y Nueva York, ciudades como Seattle y Boston muestran un rápido incremento en el costo de vida, impulsado por mercados inmobiliarios ajustados y altos costos de servicios. Philadelphia y Chicago, tradicionalmente consideradas más accesibles, también ingresaron al top ten, reflejando cambios estructurales en los precios urbanos.

San José, en el corazón del Silicon Valley, combina altos salarios con costos de vivienda extremadamente elevados, mientras que Baltimore destaca por el aumento de gastos básicos que superan el crecimiento de los ingresos promedio.

Un desafío nacional para hogares y autoridades

El informe de Plasma concluye que el aumento del costo de vida en EE.UU. se ha convertido en un desafío estructural para las grandes ciudades. Incluso en mercados con salarios elevados, la combinación de inflación, escasez de vivienda asequible y gastos básicos en alza está reduciendo la capacidad de ahorro y consumo de los hogares.

Analistas urbanos señalan que estos datos refuerzan la necesidad de políticas públicas orientadas a ampliar la oferta de vivienda accesible, revisar regulaciones de alquiler y fortalecer programas de apoyo económico. Mientras tanto, para millones de residentes, el reto cotidiano sigue siendo adaptarse a un entorno urbano cada vez más costoso.

Sigue leyendo:

* 10 ciudades de Florida donde puedes retirarte con $500,000 de ahorro

* Esta es la mínima cantidad de dinero que debes tener para ser considerado de clase media a los 55

* La confianza del consumidor en EE.UU. cae a su peor nivel en 12 años: qué significa para tu dinero