10 ciudades de Florida donde puedes retirarte con $500,000 de ahorro

Florida se ha convertido en uno de los destinos favoritos para el retiro en Estados Unidos, y no es casualidad. El estado no cobra impuestos sobre el Seguro Social, pensiones ni planes 401(k), tampoco aplica impuesto a herencias, y además ofrece un clima cálido durante todo el año.

La gran pregunta para muchos jubilados es si $500,000 de ahorro alcanzan para vivir con tranquilidad. Un estudio reciente sugiere que, en varias ciudades de Florida, la respuesta es sí.

Un análisis de GOBankingRates evaluó qué tan viable es retirarse con $500,000 en distintas ciudades del estado.

Para ello, se usaron datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense a cinco años del U.S. Census Bureau, combinados con índices de costo de vida de Sperling’s BestPlaces.

El estudio calculó gastos mensuales, anuales y el costo total estimado de una jubilación de 20 años, considerando que la persona también recibe ingresos del Seguro Social.

Con base en estos datos, se clasificaron las ciudades según su nivel general de habitabilidad.

Estas son 10 ciudades de Florida donde ese monto de ahorro podría sostener un retiro de dos décadas.

1. Sebastian

–Índice de habitabilidad: 83

–Costo estimado de vida por 20 años: $470,593

–Costo anual: $47,558

–Costo mensual: $3,963

–Hipoteca mensual promedio: $2,047

2. Cape Canaveral

–Índice de habitabilidad: 83

–Costo estimado de vida por 20 años: $482,480

–Costo anual: $48,153

–Costo mensual: $4,013

–Hipoteca mensual promedio: $2,159

3. New Port Richey

–Índice de habitabilidad: 80

–Costo estimado de vida por 20 años: $419,742

–Costo anual: $45,016

–Costo mensual: $3,751

–Hipoteca mensual promedio: $1,815

4. North Port

–Índice de habitabilidad: 76

–Costo estimado de vida por 20 años: $416,376

–Costo anual: $44,847

–Costo mensual: $3,737

–Hipoteca mensual promedio: $1,817

5. Tavares

–Índice de habitabilidad: 76

–Costo estimado de vida por 20 años: $430,204

–Costo anual: $45,539

–Costo mensual: $3,795

–Hipoteca mensual promedio: $1,861

6. Orange Park

–Índice de habitabilidad: 76

–Costo estimado de vida por 20 años: $431,962

–Costo anual: $45,627

–Costo mensual: $3,802

–Hipoteca mensual promedio: $1,863

7. Punta Gorda

–Índice de habitabilidad: 76

–Costo estimado de vida por 20 años: $491,973

–Costo anual: $48,627

–Costo mensual: $4,052

–Hipoteca mensual promedio: $2,225

8. Mulberry

–Índice de habitabilidad: 74

–Costo estimado de vida por 20 años: $386,727

–Costo anual: $43,365

–Costo mensual: $3,614

–Hipoteca mensual promedio: $1,718

9. North Fort Myers

–Índice de habitabilidad: 74

–Costo estimado de vida por 20 años: $431,346

–Costo anual: $45,596

–Costo mensual: $3,800

–Hipoteca mensual promedio: $1,734

10. Zellwood

–Índice de habitabilidad: 74

–Costo estimado de vida por 20 años: $431,912

–Costo anual: $45,624

–Costo mensual: $3,802

–Hipoteca mensual promedio: $1,800

El estudio concluye que, aunque Florida puede ser costosa en algunas zonas, existen ciudades donde $500,000 de ahorro, complementados con el Seguro Social, pueden cubrir una jubilación de 20 años.

La clave está en elegir ubicaciones con costos de vivienda moderados y un nivel de vida acorde al presupuesto del retiro.

Sigue leyendo:

– 10 errores de los jubilados que pueden acabar con sus ahorros