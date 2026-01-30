Publican las primeras fotos de los protagonistas de las películas de The Beatles

Sony Pictures publicó las primeras fotos de los actores que interpretarán a los integrantes de la exitosa banda The Beatles en las cuatro películas biográficas que harán para rendirles homenaje.

En las imágenes que difundieron, se ve a Paul Mescal personificado como Paul McCartney.

Paul Mescal personificando a Paul McCartney. Crédito: Sony Pictures | Cortesía

En otra de las fotos figura Barry Keoghan en el papel de Ringo Starr. Mientras que el actor Joseph Quinn tendrá el rol de George Harrison y Harris Dickinson interpretará a John Lennon.

Barry Keoghan asumirá el papel de Ringo Starr. Crédito: Sony Pictures | Cortesía

Este adelanto es una pequeña muestra de lo que el público verá en las películas que contarán la historia de los chicos de Liverpool. Las cuatro cintas las dirigirá Sam Mendes. En cada una de las entregas abordarán la historia de la banda desde la perspectiva de cada uno de los integrantes.

Joseph Quinn es George Harrison en las películas que preparan de The Beatles. Crédito: Sony Pictures | Cortesía

El actor Harris Dickinson será el emblemático Jhon Lennon. Crédito: Sony Pictures | Cortesía

Los guiones, según informa Deadline, serán de Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne.

Películas de The Beatles

Se tiene previsto que el estreno de las películas sea en abril de 2028. La idea de Sam Mendes es que las cuatro cintas estén en simultáneo en cartelera, permitiendo a los fans elegir cuál ver primero o incluso hacer un “maratón beatle” en el cine.

Este proyecto es histórico por ser la primera vez que Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison otorgan los derechos musicales completos y el acceso a sus historias personales para una película de ficción.

Además, hay reportes de medios especializados que señalan que los actores tendrán una intensa preparación para tocar y cantar, bajo la supervisión de expertos para lograr la mayor fidelidad posible a la banda original.

