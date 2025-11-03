Confirman nuevas incorporaciones a la película de The Beatles de Sam Mendes

La producción de las cuatro películas sobre The Beatles que Sam Mendes dirigirá sigue en marcha. Hace poco, el cineasta compartió un comunicado en el que anunció cuáles eran las cuatro nuevas incorporaciones al elenco.

Las actrices que recién se han confirmado son Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai y Aimee Lou Wood, cada una se encargará de dar vida a las parejas que tuvieron los integrantes de la legendaria banda británica: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

Hay que recordar que cada una de las cuatro películas se centrará en cada uno de los músicos, por lo que sus relaciones serán importantes en la trama.

McKenna-Bruce se encargará de dar vida a Maureen Starkey, que fue la primera esposa de Ringo Starr; Ronan se convertirá en Linda McCartney, la primera esposa de Paul McCartney; Sawai interpretará a Yoko Ono, la esposa de John Lennon; y Wood será Pattie Boyd, la primera esposa de George Harrison.

Anna Sawai dará vida a Yoko Ono, y Aimee Lou Wood se transformará en la primera esposa de George Harrison. Crédito: AP

En el comunicado difundido por ‘Deadline’, Mendes dice: “Maureen, Linda, Yoko y Pattie son cuatro figuras fascinantes y únicas por derecho propio. Estoy encantado de que hayamos logrado convencer a cuatro de las mujeres más talentosas que trabajan en el cine hoy en día para que se unan a esta increíble aventura”.

Este nuevo proyecto del cineasta de 60 años se llama ‘The Beatles — A Four-Film Cinematic Event’ y hace unos meses se anunció que será protagonizado por Paul Mescal como McCartney, Barry Keoghan como Starr , Joseph Quinn como Harrison y Harris Dickinson como Lennon.

El guion de las cuatro películas estuvo a cargo de Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne, y la fecha de estreno de todas está programado para abril del 2028. Estrenará en salas de cine.

Sam Mendes es uno de los cineastas más importantes de los últimos años. En el 2000, por ejemplo, recibió su primera nominación a los premios Oscar como Mejor Director por su ópera prima ‘American Beauty’. En 2020, ganó el primer Oscar como director por la película ‘1917’.

