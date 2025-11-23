Harry Lloyd interpretará a George Martin en la película de los Beatles

En las últimas semanas, se han anunciado nuevas incorporaciones al elenco de las cuatro películas que está dirigiendo Sam Mendes sobre The Beatles. Este ambicioso proyecto del cineasta busca contar la historia de la banda dando especial atención a sus cuatro integrantes.

Hace unos días, se reveló que el actor británico Harry Lloyd, conocido por interpretar a Viserys Targaryen en la primera temporada de ‘Game of Thrones’, será el encargado de dar vida a George Martin, el productor musical que es considerado como el quinto Beatle.

Sin duda este es uno de los personajes más importantes para contar la historia de la legendaria banda, y seguramente será parte centrar en las cuatro películas, pues estuvo siempre presente en la vida de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

Esta noticia fue dada durante una entrevista que dio el mismo hijo de George Martin, Giles Martin, en el programa ‘Ryan Tubridy Show’ de Virgin Radio UK. El productor musical murió el 8 de marzo de 2016.

Hace unos días también se había informado sobre las cuatro actrices que fueron elegidas para interpretar a las principales parejas sentimentales de los cuatro músicos: Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai y Aimee Lou Wood.

Ese anuncio se hizo a través de un comunicado, en el que el director de la película declaró: “Maureen, Linda, Yoko y Pattie son cuatro figuras fascinantes y únicas por derecho propio. Estoy encantado de que hayamos logrado convencer a cuatro de las mujeres más talentosas que trabajan en el cine hoy en día para que se unan a esta increíble aventura”.

La nueva producción de Sony Pictures y de Sam Mendes se llamará ‘The Beatles — A Four-Film Cinematic Event’ y su estreno está programada para abril del 2028.

Sus protagonistas serán Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison.

