Trump advierte que una gran flota de EE.UU. se dirige a Irán, pero deja abierta la opción de un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que una flota militar “incluso más grande” que la desplegada frente a Venezuela se dirige hacia Irán, en un contexto de creciente tensión con Teherán.

Pese a la advertencia, el mandatario afirmó que todavía ve posible un acuerdo con el régimen iraní.

“Actualmente, una gran armada, una flota, se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo”, declaró Trump ante la prensa en el Despacho Oval.

El presidente también se refirió a una reciente decisión de las autoridades iraníes de frenar ejecuciones masivas. “Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio”, afirmó.

Preguntado sobre si ha fijado un plazo a Irán para alcanzar un acuerdo antes de considerar acciones militares, Trump evitó dar detalles. “Solo ellos lo saben con certeza”, respondió.

Añadió que no hablaría de posibles operaciones militares, aunque subrayó el poderío de Estados Unidos. “Tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Los barcos más poderosos del mundo y el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia”, dijo.

El jueves, Trump ya había señalado que busca un entendimiento con el régimen iraní para evitar que obtenga un arma nuclear y para que “deje de matar a manifestantes”.

Desde Teherán, el ministro de Exteriores, Abás Araghchí, se mostró este viernes dispuesto a negociar una salida diplomática al conflicto sobre el programa nuclear, pese a lo que calificó como una “falta de buena voluntad de Washington en el pasado”.

Nuevas sanciones contra altos cargos iraníes

En paralelo a las advertencias militares, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra altos funcionarios iraníes y redes financieras vinculadas a Teherán por su papel en lo que Washington califica de represión violenta de las protestas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro, incluyó en la lista de sancionados al ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni Kalagari, a quien responsabiliza de supervisar a las fuerzas de seguridad implicadas en la “muerte y detención de miles de manifestantes pacíficos”.

Las medidas también afectan a varios altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, acusados por Estados Unidos de liderar una campaña de violencia, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en distintas provincias, entre ellas Teherán, Hamadán, Guilán y Kermanshah.

Asimismo, la OFAC sancionó al empresario Babak Morteza Zanjani, al que acusa de malversar miles de millones de dólares procedentes de ingresos petroleros y de actuar como intermediario financiero del régimen tras su liberación de prisión.

Según Washington, Zanjani habría financiado proyectos estratégicos en beneficio de la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de las autoridades iraníes.

Por primera vez, el gobierno estadounidense incluyó también a dos plataformas de intercambio de criptomonedas registradas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por procesar grandes volúmenes de fondos vinculados al IRGC y operar en el sector financiero iraní en violación de las sanciones vigentes.

Sigue leyendo:

• Irán celebra la salida de tropas de EE.UU. de una base en Irak en medio de tensiones

• Trump en Davos sobre Irán: “Quieren hablar y hablaremos”

• Trump afirma que barcos enviados a Irán están listos para actuar como en Venezuela