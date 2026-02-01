El tiempo de hoy en Chicago para este domingo 1 de febrero

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 1 de febrero.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 27 grados Fahrenheit (-3ºC) de máxima y los 19 grados Fahrenheit (-7ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 18ºF (-8ºC) de máxima y 18ºF (-8ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 3 durante el día y del 88 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:03 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:06 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será de 28 grados Fahrenheit (-2ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 18 (-8 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 2% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

