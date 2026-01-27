DHS informa al Congreso que dos oficiales federales dispararon en el enfrentamiento que mató a Alex Pretti en Minneapolis

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este martes a los comités pertinentes del Congreso quedos oficiales federales dispararon sus armas durante el enfrentamiento que resultó en la muerte del ciudadano estadounidense Alex Pretti en Minneapolis.

Así lo señala una notificación que la agencia presentó ante el legislativo, y a la que la agencia de noticias The Associated Press tuvo acceso.

La comunicación detalla que un agente de la Patrulla Fronteriza y un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dispararon sus pistolas Glock mientras intentaban detener a Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años.

Señala asimismo que los agentes trataron de ponerlo bajo custodia cuando Pretti se resistió, lo que dio paso a un forcejeo. Durante ese intercambio, un agente gritó varias veces: “¡Tiene un arma!” antes de abrir fuego.

La revisión inicial fue realizada por investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP, quienes analizaron grabaciones de cámaras corporales y documentación de la agencia, como parte del procedimiento requerido por la ley para informar al Congreso sobre muertes bajo custodia de sus agentes.

El reporte se entregó apenas un día después de que el presidente Donald Trump asignara al zar fronterizo Tom Homan para que liderara las operaciones de inmigración de su administración en Minnesota, en medio de crecientes críticas.

Este fue el segundo tiroteo fatal en ese mes en el que una persona murió a manos de fuerzas federales de inmigración en la ciudad. En el primero, falleció la ciudadana estadounidense Renee Good, de también de 37 años.

